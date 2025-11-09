صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیلم منیر شادی کے بعد شوہر کیساتھ پہلی بار منظر عام پر آگئیں

لاہور(شوبزڈیسک ) مشہور ٹیلی ویژن اور فلمی اداکارہ نیلم منیر شادی کے بعد شوہر راشد کے ساتھ پہلی بار منظر عام پر آگئیں۔۔۔

 نیلم منیر اپنی شادی کے بعد سے دبئی میں مقیم ہیں لیکن اکثر اپنے ڈراموں کی شوٹنگ کے لیے پاکستان آتی رہتی ہیں۔حال ہی میں وہ دبئی میں ایک نجی تقریب میں اپنے شوہر کے ساتھ نظر آئیں جہاں کئی پاکستانی اور بھارتی مشہور شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔نیلم منیر نے تقریب کی کچھ ویڈیوز اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیں جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ نیلم نے سادہ سیاہ ریشمی سوٹ پہنا تھا اور ان کے شوہر نے روایتی عربی لباس پہنا ہوا تھا۔ایک ویڈیو میں راشد کو پیار سے نیلم کا ہاتھ پکڑ کر ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا گیا۔نیلم منیر نے اس ویڈیو کے کیپشن میں لکھا کہ ‘مرد کی اصل طاقت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ کس قدر نرمی سے پیش آتا ہے ۔

 

