میرے جگر کا 22فیصد حصہ نکال دیا گیا ہے :دیپیکا ککڑ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی (شوبزڈیسک )مشہور بھارتی اداکارہ دیپیکا ککڑ نے انکشاف کیا ہے کہ میرے جگر کا 22 فیصد حصہ نکال دیا گیا ہے ۔۔۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق دیپیکا ککڑ جنہیں جگر کا کینسر تشخیص ہوا تھا، سرجری کرکے اُن کا جگر کا 22 فیصد اور 11 سینٹی میٹر کا ٹیومر نکال دیا گیا ہے ۔39 سالہ اداکارہ نے حال ہی میں اپنے کینسر کی تشخیص اور علاج کے دوران پیش آنے والے تجربات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کینسر صرف ٹیومر تک محدود تھا، جسم کے دیگر حصوں میں نہیں پھیلا، میں نومبر میں دوبارہ ایف اے پی آئی سکین کروا رہی ہوں تاکہ کینسر کی موجودگی کی تصدیق ہوسکے ۔ڈاکٹروں نے حیرت کا اظہار کیا کہ دیپیکا طرز زندگی بہت ہی صحت مند تھا جبکہ علاج کے دوران ان کے اہل خانہ نے شدید نوعیت کا جذباتی دباؤ برداشت کیا۔

 

