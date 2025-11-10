والد بہترین اداکار مگر انکی طرح نہیں بننا چاہتی:عنزیلہ عباسی
کراچی (آئی این پی)اداکارہ و ماڈل عنزیلہ عباسی نے والدین کی طلاق پربات کی ۔
ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ جب میرے والدین کی طلاق ہوئی تو والدہ (اداکارہ جویریہ عباسی) نے ماں اور باپ دونوں کا کردار نبھایا، وہ اس وقت صرف 20 برس کی تھیں، عنزیلہ عباسی نے والد شمعون عباسی کے بارے کہا کہ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ وہ ایک بہترین اداکار ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کے علاوہ انہیں کسی بھی پہلو سے سمجھ سکتی ہوں۔والد بہترین اداکار ہیں مگر انکی طرح نہیں بننا چاہتی۔