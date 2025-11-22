صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہم دوستیاں نہیں، کام دیکھ کر بات کرتے ہیں، نادیہ کا سید جبران کو جواب

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کراچی (آئی این پی)میزبان اور اداکارہ نادیہ خان نے حال ہی میں اداکار سید جبران کی جانب سے کی گئی تنقید کا جواب دے دیا۔

نادیہ خان ان دنوں ڈراموں کے ریویو شو کی وجہ سے خاصی سرگرم ہیں، سید جبران نے ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اداکاروں کو اپنے ساتھی اداکاروں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ جان پہچان کی وجہ سے جانبدار ہوسکتے ہیں۔ نادیہ خان نے کہا کہ ہم دوستی کی بنیاد پر کبھی جانبداری نہیں دکھاتے ’ ہم دوستیاں نہیں، کام دیکھ کر بات کرتے ہیں۔

 

