ٹیلر سوئفٹ کی ایک بار پھر میوزک چارٹس پر حکمرانی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاس اینجلس(شوبز ڈیسک) پاپ سٹار ٹیلر سوئفٹ نے ایک بار پھر میوزک چارٹس پر اپنی حکمرانی ثابت کر دی۔

ان کے تازہ البم لائف آف آ شوگرل کا لیڈ سنگل ‘دی فیٹ آف اوفیلیا’ بل بورڈ ہاٹ 100 پر نویں ہفتے بھی پہلی پوزیشن پر برقرار رہا، جو ان کے کیریئر کا اب تک کا سب سے طویل نمبر ون گانا بن گیا۔یہ کامیابی ٹیلر سوئفٹ کے 2022 کے مشہور گانے ‘اینٹی ہیرو’ کا ریکارڈ بھی توڑ گئی، جو آٹھ ہفتوں تک چارٹ پر سرفہرست رہا تھا۔اس نئے سنگِ میل کے ساتھ ٹیلر سوئفٹ بل بورڈ ہاٹ 100 کی تاریخ میں سب سے زیادہ نمبر ون ہٹس رکھنے والے فنکاروں میں اپنی پوزیشن مزید مضبوط کر چکی ہیں۔‘دی فیٹ آف اوفیلیا’ ان کے کیریئر کا سب سے دیرپا چارٹ ٹاپر ثابت ہو رہا ہے ۔

 

