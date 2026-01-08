صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میری تصاویر کیساتھ بھیک مانگی جارہی ہے :بشری انصاری

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
میری تصاویر کیساتھ بھیک مانگی جارہی ہے :بشری انصاری

کراچی (این این آئی) سینئر پاکستانی اداکارہ بشری انصاری نے سوشل میڈیا پر اپنی فیک اکاؤنٹس بنانے والوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دنیا میں بے شرم لوگوں کی کمی نہیں ہے ، میرے نام سے آئی ڈیز بناکر بھیک مانگی جارہی ہے۔

 انسٹاگرام پر ویڈیو میں بشری انصاری کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر میرے نام سے بنائے گئے اکاؤنٹس میری تصاویر استعمال کرکے بھیک مانگ رہے ہیں اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ جمعرات خیرات کا دن ہے ، جب کہ کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غریبوں اور بیواؤں کی مدد کے لیے این جی او قائم کررہی ہیں۔ اداکارہ نے ویڈیو پیغام میں ایک تازہ جعلی اکاؤنٹ کی نشاندہی بھی کی، جس میں ان کی نئی تصویر استعمال کی گئی ہے ، وہ تصویر جس میں انہوں نے بندی لگائی ہوئی ہے ۔انہوں نے مداحوں کو خبردار کیا کہ وہ اس دھوکے میں نہ آئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پولیس اہلکارنے پسند کی شادی پررشتہ دار قتل کردیا

شہریوں سے 7لاکھ سے زائد نقدی،قیمتی سامان لوٹ لیاگیا

کھلا پٹرول بیچنے والا گرفتار

نو جوان لڑکی اغوا ، زیادتی

بجلی چوری پر مقدمہ درج

جھوٹی کال کرنے والا گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak