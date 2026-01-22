صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی معاشرے میں بڑھتے طبقاتی فرق پر زینب قیوم کا اظہار تشویش

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پاکستانی معاشرے میں بڑھتے طبقاتی فرق پر زینب قیوم کا اظہار تشویش

کراچی (این این آئی)اداکارہ زینب قیوم نے پاکستانی معاشرے میں بڑھتے ہوئے طبقاتی فرق پر تشویش کا اظہار کیا ہے ۔

 انسٹا پوسٹ میں زینب قیوم نے لکھا کہ اس وقت میری فیڈ مجھے دو پاکستان دکھا رہی ہے ، ایک اشرافیہ کا تو دوسرا غریب کا پاکستان۔انہوں نے لکھا کہ اشرافیہ کا پاکستان، جو محفوظ، ناقابلِ رسائی ہے ، جہاں شادیوں کی تقریبات، ڈیزائنر ملبوسات اور بوٹوکس پر گفتگو ہو رہی ہے ، جبکہ دوسرا وہ محنت کش طبقہ ہے جو جل رہا ہے ، گرتی ہوئی معیشت کے ملبے تلے دبا ہوا ہے ، اور انصاف یا احتساب کی امید کے بغیر دم توڑ رہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آئی سی سی کی بھارت نوازی، بنگلادیش کو متبادل وینیو دینے سے انکار

ورلڈ کپ پر پورا بنگلہ دیش غیر یقینی کا شکار : لٹن داس

ون ڈے پلیئر رینکنگ،ویرات کوہلی کی بادشاہت ختم

ورلڈ کپ،پاکستان کا ممکنہ 15 رکنی سکواڈ فائنل، بابر شامل

سپر لیگ، لوکل پلیئرز کی ممکنہ نئی کیٹگریز سامنے آگئیں

بنگلادیش کی حمایت میں آئی سی سی کو خط، پی سی بی لاعلم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak