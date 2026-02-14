صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اگر کوئی ہماری شادی ختم ہونیکا انتظار کر رہا ہے تو کرتا رہے :پریانکا چوپڑا

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ و ہالی ووڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا جونس نے اپنے اور شوہر و امریکی گلوکار نک جونس کے درمیان عمر، ممالک و مذاہب کے فرق کے باعث ہونے والی تنقید پر خاموشی توڑ دی۔ایک انٹرویو میں اداکارہ نے کہا کہ اگر کوئی ہماری شادی ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے تو کرتا رہے ، میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے ۔

 یہ ہر شخص کا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ اپنی پسند کے شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے یا نہیں، ہماری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، اگر لوگ اس کے ٹوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے ۔

 

عجائب دنیا

چور دکان سے زیورات چرا کر گدھے پر بیٹھ کر فرار

اونٹوں کا مقابلہ حسن، بوٹوکس والے اونٹ مقابلے سے باہر

بھارت:فالوورز نہ آنے پر 10یوٹیوبر نے اپنا سٹوڈیو جلا دیا

10 سالہ بچی نے تہواروں پر جمع رقم سے سونا جمع کرلیا

کیا انسانوں میں خود غرضی کا جذبہ کم کیا جا سکتا ہے

ہیئر ایکسٹینشنز میں سرطانی کیمیکلز کی موجودگی کا انکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
