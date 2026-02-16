صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زندگی کو گزارنا نہیں بلکہ جینا چاہیے ،ریشم کا مشورہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
زندگی کو گزارنا نہیں بلکہ جینا چاہیے ،ریشم کا مشورہ

لاہور(این این آئی)سینئر اداکارہ ریشم نے کہا ہے کہ زندگی کو گزارنا نہیں بلکہ جینا چاہیے ، میں خوش قسمت ہوں کہ میرے حلقہ احباب میں ایسے لوگ شامل ہیں جو غمی خوشی میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔

 ایک انٹر ویو میں اداکارہ نے کہا کہ کون آپ کا دوست ہے یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلتا ہے ، لیکن جو شخص مشکل وقت میں بغیر کسی غرض کے آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہتا ہے وہ ہیرا ہے اور اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہیے ۔ ریشم نے کہا کہ اپنے لئے ایک واضح حدود متعین کر رکھی ہیں اور اس سے باہر نہیں نکلتی ،جو بھی چیز حد سے تجاوز کرے اس پر تنقید ہوتی ہے ۔ اداکارہ نے کہا کہ خوش رہتی ہوں اور ایسے لوگ مجھے بہت پسند ہیں، زندگی کو گزارنا نہیں بلکہ جینا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

یوبی ایل کا اینگرو گروپ کیساتھ 20ارب کا آئی آر ایس مکمل

فوڈر انڈسٹری کی چینی منڈیوں پر نظر، 1ارب ڈالر کا ہدف

اضافی زرعی پیداوار ضائع کرنا قومی وسائل کے ضیاع کے مترادف ، شاہد عمران

انجمن تاجران کا چھوٹے تاجروں کیلئے رعایتی پیکیج کا مطالبہ

انفرااسٹرکچر سیس ٹیکس میں کمی بڑی کامیابی،ایس ایم تنویر

معدنیات کا حصول عالمی دوڑ بن چکا ہے ، افتخار ملک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak