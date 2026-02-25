صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل میڈیا دکھاوا ہم اسی میں پھنس گئے : صنم سعید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سوشل میڈیا دکھاوا ہم اسی میں پھنس گئے : صنم سعید

کراچی (آئی این پی) اداکارہ صنم سعید نے کہا ہے کہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا نے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسا رکھا ہے۔

ایک انٹرویو میں صنم سعید نے کہا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس گئے ہیں لوگوں کو ہر کام میں توجہ اور تسکین حاصل کرنے کیلئے جلدی ہوتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر صبر نام کی کوئی چیز نہیں رہی سب دکھاوا ہے ہم ان چیزوں میں پھنس گئے ہیں۔اداکارہ نے کہا کہ جنہوں نے شروع کیا وہ ہمارے نوجوانوں کو مصروف رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دماغ کو زیادہ اچھی چیزوں اور ترقی میں استعمال نہ کرسکیں اور اس میں پھنسے رہیں اور یہی ہورہا ہے ۔صنم سعید نے کہا کہ نوجوانوں کو لٹریچرز پر بات کرنی اور سننی چاہیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق
Dunya Bethak