صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یکسانیت کے بجائے موضوعات کو ترجیح دینی ہوگی:حنا دلپذیر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
یکسانیت کے بجائے موضوعات کو ترجیح دینی ہوگی:حنا دلپذیر

کراچی (آئی این پی) سینئر اداکارہ حنا دلپذیر نے کہا کہ ہمیں اپنے ڈراموں میں یکسانیت سے بچنے کیلئے موضوعات کو ترجیح دینی ہوگی۔

ایک انٹر ویو میں اداکارہ نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں غریبوں کے بے شمار مسائل ہیں جن کو ٹی وی ڈرامہ سیریل کے لئے اجاگر کیا جا سکتا ہے مگر افسوس ہے کہ ابھی تک اس طرف کسی نے سنجیدگی کے ساتھ توجہ نہیں دی۔انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہی طرح کی ڈرامہ سیریل بنانے کا سلسلہ جاری رہا تو لوگ یکسانیت کا شکار ہو جائیں گے ، ہمیں اس سے بچنے کیلئے نئے موضوعات کو ترجیح دینی ہو گی۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کرنی چاہیے ہمارے ڈراموں کی کہانیاں مصنوعی نہ ہوں، بھارت کے ڈرامے کو اسی لئے پسند نہیں کیا جاتا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق
Dunya Bethak