صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنم سعید کا طلاق کے داغ اور خواتین کی جدوجہد پر جذباتی نوٹ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
صنم سعید کا طلاق کے داغ اور خواتین کی جدوجہد پر جذباتی نوٹ

کراچی (آئی این پی)اداکارہ صنم سعید نے انسٹاگرام پر ایک متاثر کن نوٹ لکھا، انہوں نے واضح کیا کہ خواتین اکثر تشدد آمیز شادیوں میں اس لیے رہتی ہیں کہ وہ کمزور ہیں ، امید کو اکثر خوف سمجھ لیا جاتا ہے ، اور بہت سی خواتین بچوں کے لیے رشتے میں رہنا ضروری سمجھتی ہیں۔

صنم نے کہا کہ معاشرہ طلاق یافتہ خواتین کو جج کرنے میں پیش پیش رہتا ہے ، اور طلاق کے داغ کی وجہ سے خواتین اپنی زندگی آزادانہ طور پر دوبارہ بنانے سے کتراتی ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ہمدردی اور اجتماعی ذمہ داری کی ضرورت پر زور دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کیا آپ پراسرار گھوسٹ ٹاؤن کے بارے میں جانتے ہیں

سبزیاں کینسر کی 5اقسام سے تحفظ فراہم کرنے کیلئے بہترین

فنکار نے کباڑ کو خوبصورت مجسموں میں تبدیل کر دیا

رات گئے کھانا دل اور شوگر کے لیے خطرہ، نئی تحقیق

ڈیڑھ فٹ کی طالبہ، ماں کی گود میں سکول جاتی ہے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان
Dunya Bethak