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سمجھ نہیں آتی لوگ اپنی بجائے دوسروں کی فکر کیوں کرتے ؟ نعمان اعجاز

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سمجھ نہیں آتی لوگ اپنی بجائے دوسروں کی فکر کیوں کرتے ؟ نعمان اعجاز

لاہور(شوبزڈیسک )سینئر اداکارنعمان اعجاز نے کہا ہے کہ سمجھ نہیں آتی لوگ اپنی بجائے دوسروں کی زندگی اور کاموں کی فکر کیوں کرتے ہیں۔

اپنے کام سے کام رکھنے کے بجائے دوسروں میں کیڑے نکالنا اور بلاجواز تنقید کرنا آج کل ایک فیشن بن چکا ہے ۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسے رویوں کو خوب پذیرائی اور ٹرینڈ بھی مل جاتا ہے جس سے منفی ذہنیت رکھنے والوں کی مزید حوصلہ افزائی ہوتی ہے ۔ معاشرے میں مثبت سوچ، برداشت اور تعمیری تنقید کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ۔

 

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