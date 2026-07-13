صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پائیدار ترقی کیلئے ہنرمند افرادی قوت ناگزیر،میاں کاشف اشفاق

  • کاروبار کی دنیا
پائیدار ترقی کیلئے ہنرمند افرادی قوت ناگزیر،میاں کاشف اشفاق

لاہور(اے پی پی) فرنیچر کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق نے کہا کہ پائیدار سرمایہ کاری پر مبنی ترقی کیلئے وژنری طرزِ حکمرانی ، ہنرمند افرادی قوت اور طویل المدتی حکمتِ عملیوں کا فروغ ناگزیر ہے۔

اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستحکم ٹیکس نظام اور پالیسیوں کے تسلسل سے ہی کاروباری ماحول بہتر بنایا جا سکتا ہے ۔ انہوں نے پاکستانی افرادی قوت کو عالمی قیادت کے دھارے میں شامل کرنے، عالمی کمپنیوں و مقامی جامعات کے درمیان شراکت داری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موثر حکمرانی اور ہنرمند افرادی قوت ہی پاکستان کو خوشحال اور عالمی معیشت سے ہم آہنگ مستقبل کی جانب لے جا سکتی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

کویت میں اڈا غیرمحفوظ ،جنرلز نے کوتاہی کی :امریکی فوجی

غزہ :اسرائیلی ڈرون حملہ فائرنگ، مزید5افراد شہید

امریکی سینیٹر لنزے گراہم 71 برس کی عمر میں چل بسے

افغانستان :خواتین پر پابندیاں بازار ویران، کاروبار متاثر

امریکا اور ایران حملے بند ،مذاکرات شروع کریں،انتونیو گوتریس

خامنہ ای کی شہادت کا بدلہ ،ایرانی اخبار نے ٹرمپ و دیگر انتقامی اہداف کی فہرست جاری کر دی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak