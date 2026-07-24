صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ رخ کیساتھ1روپے کے عوض کام ،جاوید شیخ نے وجہ بتا دی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شاہ رخ کیساتھ1روپے کے عوض کام ،جاوید شیخ نے وجہ بتا دی

لاہور (آئی این پی)سینئر اداکار جاوید شیخ نے انکشاف کیا ہے کہ میں نے 2007 کی سپر ہٹ بالی ووڈ فلم اوم شانتی اوم میں شاہ رخ خان کے ساتھ صرف ایک روپے معاوضے پر کام کرنے کی پیشکش قبول کی تھی۔

ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاہ رخ خان کی عاجزی اور خوش اخلاقی نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا بالی ووڈ کی اتنی بڑی فلم میں پاکستان کی نمائندگی کرنا مالی معاوضے سے کہیں زیادہ اہم تھا۔اداکار نے مزید بتایا کہ جب پروڈکشن منیجر نے اصرار کیا تو میں نے کہا کہ میں صرف 1 روپیہ بطور معاوضہ قبول کروں گا، ،فلم سازوں نے میرے جذبے اور خلوص کو سراہا، تاہم مجھے محض علامتی معاوضے کے بجائے ایسا معاوضہ دیا جو میری توقعات سے بھی زیادہ تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

سعودی عرب جوہر ی معاہدے کیلئے اسرائیل کو تسلیم کر ے :امریکا

برطانیہ نے ایران سے سفارتی عملہ عارضی طور پر واپس بلا لیا

ایران نے حوثیوں کی مدد کیلئے کمانڈرز اسلحہ اور سونا یمن بھیجا :ذرائع

عالمی عدالت میں دیوانے اور خبطی بیٹھے ،امریکی وزیر خارجہ

مسابقتی قوانین کی خلاف ورزی،یورپی یونین کا گوگل پر 1 ارب ڈالر جرمانہ

البانیہ میں ٹرمپ خاندان کے ہوٹل منصوبے کیخلاف مظاہرے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak