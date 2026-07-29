صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلطان راہی کے بیٹے حیدر ،فردوس جمال پر برس پڑے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سلطان راہی کے بیٹے حیدر ،فردوس جمال پر برس پڑے

لاہور(شوبز ڈیسک) پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار سلطان راہی کے صاحبزادے اور اداکار حیدر سلطان نے سینئر اداکار فردوس جمال کی جانب سے اپنے والد سے متعلق دئیے گئے ریمارکس پر سخت ردِعمل کا اظہار کیا ہے ۔

حیدر سلطان نے ٹک ٹاک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد کے بارے میں غیر ضروری باتیں کی گئیں، فردوس جمال! آپ سینئر ہیں، لیکن آپ کون ہوتے ہیں میرے والد کے بارے میں اس طرح بات کرنے والے ؟ سلطان راہی ایک عظیم اداکار اور بہترین انسان تھے ، پوری دنیا ان کی خدمات کو تسلیم کرتی ہے ، آپ کی تنقید سے ان کی عظمت یا فن میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بڑھاپے میں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ؟ آپ اپنی سوچ کھو بیٹھے ہیں، سلطان راہی نے اپنی محنت سے پاکستانی فلم انڈسٹری کو زندہ رکھا اور اسے عروج بخشا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ویلنشیاٹائون زہر خورانی ہلاکت کیس، دو نئے کردار سامنے آگئے

11وارداتیں،7شہریوں سے ڈاکو15لاکھ،موبائلز لے اڑے

انسانی سمگلنگ میں ملوث3ملزم پبلک ٹرانسپورٹ سے گرفتار

لالہ موسیٰ:ریسکیو 1122 کے اہلکار نے خود کشی کرلی

ون ویلنگ کرنے والا گرفتار

چیک ڈس آنر ہونے پر مقدمہ درج

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak