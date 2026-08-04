صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلم ‘ڈر’ میں شاہ رخ خان کا راہول کا کردار مجھے دیا گیا تھا:سودیش بیری

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فلم ‘ڈر’ میں شاہ رخ خان کا راہول کا کردار مجھے دیا گیا تھا:سودیش بیری

ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ اداکار سودیش بیری نے انکشاف کیا ہے کہ 1993ء کی مقبول فلم ‘ڈر’ میں راہول مہرا کا کردار ادا کرنے کے لیے شاہ رخ خان پہلی پسند نہیں تھے بلکہ یہ کردار ابتدائی طور پر مجھے دیا گیا تھا۔

فلم کے اختتام کے قریب ایک منظر میں میرے کردار کو دوسرے شخص کو مکے مارتے ہوئے دکھایا جانا تھا، پروڈیوسر کو خدشہ تھا کہ یہ منظر ایسا محسوس ہو گا جیسے ایک بڑے اداکار کو سودیش بیری مکے مار رہے ہیں، اسی وجہ سے مجھے فلم سے ہٹا دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

مائیک سمتھ کو قومی ٹیسٹ ٹیم کا بیٹنگ کوچ بنانے کا امکان

دوسرا ٹیسٹ:ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 344 رنز پر آؤٹ

ایشین تائیکوانڈو چیمپئن شپ:حمزہ عمر سعید نے گولڈ میڈل جیت لیا

ارشد ندیم کی وطن واپسی ، آئندہ مقابلوں میں کم بیک کا عزم

یورپ پہنچنے کی کوشش ،مراکشی خاتون فٹبالر سمندر میں ڈوب گئیں

کامن ویلتھ گیمز اختتام پذیر پاکستان ایک کانسی کے تمغے تک محدود

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak