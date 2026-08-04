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دنانیر مبین کو نئی اداکارہ ایمان سید میں اپنی ہم شکل مل گئی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
دنانیر مبین کو نئی اداکارہ ایمان سید میں اپنی ہم شکل مل گئی

لاہور(شوبزڈیسک )نئی ابھرتی ہوئی اداکارہ ایمان سید نے ڈرامہ ناظرین کی توجہ حاصل کر لی، تاہم ان کی اداکاری سے زیادہ سوشل میڈیا صارفین ان کی معروف پاکستانی اداکارہ دنانیر مبین سے غیر معمولی مشابہت پر حیران ہیں۔

ایمان سید اس وقت ایک ڈرامے میں مرکزی کردار کی بہن کے کردار میں نظر آ رہی ہیں، ڈرامہ دیکھنے والے متعدد مداحوں نے ان کے چہرے کے نقوش اور مجموعی حلیے کو دنانیر مبین سے ملتا جلتا قرار دیا ہے ۔سوشل میڈیا پر صارفین نے کمنٹس میں سوالات کیے کہ کیا یہ دانینر ہیں؟ اور کیا یہ دانینر کی بہن ہیں؟ ،تاہم رپورٹس کے مطابق ایمان سید اور دنانیر مبین کے درمیان کوئی خاندانی رشتہ نہیں، دونوں اداکارائیں ایک دوسرے کی رشتے دار بھی نہیں ہیں۔ایمان سید نئی اداکارہ ہیں جو ٹیلی وژن انڈسٹری میں اپنے کیریئر کا آغاز کر رہی ہیں، جبکہ دنانیر مبین پہلے ہی شوبز میں اپنی شناخت بنا چکی ہیں۔

 

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