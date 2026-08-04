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بھومی پیڈنیکر کی نئی ویڈیو کو انٹرنیٹ صارفین نے ‘ڈیمیج کنٹرول’ قرار دیدیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھومی پیڈنیکر کی نئی ویڈیو کو انٹرنیٹ صارفین نے ‘ڈیمیج کنٹرول’ قرار دیدیا

ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ اداکارہ بھومی پیڈنیکر نے خواتین مظاہرین کو دی جانے والی ریپ کی دھمکیوں کی مذمت کی ہے اور اداکارہ کے اس بیان کو انٹرنیٹ صارفین نے ڈیمیج کنٹرول قرار دیا۔

اس سے قبل 37 سالہ بھومی نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف نازیبا زبان استعمال کیے جانے پر تنقید کی تھی۔ اب انہوں نے ایک نئی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں مظاہرہ کرنے والی ایک خاتون کو آن لائن ہراساں کیے جانے کی مذمت کی گئی ہے ۔

 

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