معرکہ حق میں فتح پر وفاقی وزرا،ائیر چیف اور بھارت کو ناکوں چنے چبوانے والے فضائیہ کے آٹھ جانبازوں کو بھی اعزازات سے نوازا گیا:فیلڈ مارشل کیلئے ہلال جرات ایوارڈ پاکستان 15 اگست ، 2025

× پاکستان

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر، دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)معرکہ حق میں بھارتی غرور خاک میں ملانے پرنمایاں شخصیات کو اعلیٰ قومی اعزازات سے نواز دیا گیا۔

ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اعزازات تقسیم کئے ، سفارتی سطح پرپاکستان کامقدمہ بھرپور انداز میں لڑنے پر نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری، سندھ طاس معاہدے پر بھرپور مؤقف اپنانے پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کامنہ توڑجواب دینے پر وزیر دفاع خواجہ آصف،معرکہ حق میں اطلاعات کی بہترین ترسیل پر عطا اللہ تارڑ،داخلی محاذ پر بہترین یکجہتی اور امن وامان قائم رکھنے پر محسن نقوی،تذویراتی سطح پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر احسن اقبال،قومی اتفاق رائے اور ہم آہنگی قائم کرنے میں اہم کردار پر وزیراعظم کے مشیر رانا ثنااللہ کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔وزیراعظم کی طرف سے تشکیل دئیے گئے سفارتی وفد میں شامل سید طارق فاطمی، سینیٹر شیری رحمٰن، سینیٹر سید فیصل علی سبزواری، سینیٹر بشریٰ انجم، چیئرپرسن قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ حنا ربانی کھر،انجینئر خرم دستگیر خان اور سفیر عمومی برائے اقتصادی امور عمر فاروق کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔

وفاقی وزرا مصدق ملک، احد چیمہ،مشیر وزیراعظم ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ، سابق سفیر جلیل عباس جیلانی،اقتصادی سفارت کاری پر ایمبیسڈر ایٹ لارج عمر فاروق،سابق سیکرٹری خارجہ سفیرتہمینہ جنجوعہ،اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان، ڈائریکٹر جنرل آئی بی فواد اسد اللہ خان کو بھی ہلال امتیاز سے نوازا گیا، لیفٹیننٹ جنرل (ر) محمد سعید کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازاگیا۔ستارہ امتیاز پانے والوں میں چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکشن اتھارٹی(پی ٹی اے )حفیظ الرحمان،سیکرٹری خارجہ امور سفیر آمنہ بلوچ، سیکرٹری داخلہ خرم آغا،سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل، چیف سیکرٹری آزاد جموں و کشمیر خوشحال خان،سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی ضرار ہاشم خان، وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات عنبرین جان، سیکرٹری آبی وسائل سید علی مرتضیٰ،کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی سید محمد مہر علی شاہ شامل ہیں۔

تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے افسروں میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان فرانزک سائنس ایجنسی ڈاکٹرامجد، ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب وقاص نذیر، ڈی آئی جی سکیورٹی پنجاب کامران عادل، ڈی آئی جی سپیشل برانچ آزاد جموں و کشمیر حسن قیوم، پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ، آر پی او بہاولپور رائے بابر سعید، ضلعی پولیس آفیسر بہاولپور حسن اقبال، ضلعی پولیس آفیسر شیخوپورہ بلال ظفر شیخ، سٹی پولیس آفیسرراولپنڈی خالد محمود،سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس سپیشل برانچ پنجاب معاذ ظفر،کمشنر راولپنڈی،ڈپٹی کمشنر بہاولپورڈاکٹر فرحان فاروق،ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران،اسسٹنٹ کمشنر مریدکے توصیف بھٹی، اسسٹنٹ کمشنر اوکاڑہ رب نواز،ڈائریکٹر جنرل 1122 ڈاکٹر رضوان، ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب ضیغم نواز، کمشنر پونچھ مسعود الرحمن، ڈپٹی کمشنر نیلم ندیم جنجوعہ، اسسٹنٹ کمشنر ہجیرہ ولید انور،سپرنٹنڈنٹ پولیس نیلم خواجہ صدیق، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس ہجیرہ جبین کوثر،بین الاقوامی امور کے ماہر احمد حسن عربی،سینئر دفاعی و سکیورٹی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ، پرنسپل انفارمیشن آفیسرمبشر حسن، پرسنل سیکرٹری برائے وزیرِاعظم انس اقبال، وزیر اعظم کے جوائنٹ سیکرٹری سلمان شریف، ملیحہ شاہد ،وزیراعظم کے تقریر نویس ارشد محمود ملک شامل ہیں۔شہری منیر احمد،محمد حسین، غلام عباس،شفقات خان،کونسلر بشیر عالم اعوان،وی ڈی سی ممبر خواجہ غلام احمد، نمبر دار اکبر میر،صحافی رضوان الزمان کو تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر، دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)صدر مملکت آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو انتہائی مشکل حالات میں فوج کی بہترین قیادت کرنے اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئرچیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو معرکہ حق کے دوران فضائی جنگ میں دشمن کی برتری کوخاک میں ملانے پر ہلال جرات سے نوازا ،جبکہ معرکہ حق کے انتہائی مشکل دنوں میں عسکری معاملات میں کلیدی کردار ادا کرنے پر چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد اور بحری سرحدوں کی حفاظت یقینی بنانے پر چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز عطاکیا گیا۔ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک،ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف، لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا،لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا،لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز،ایئر وائس مارشل اورنگزیب،میجر جنرل واجد عزیز کو ستارہ بسالت سے نواز دیا گیا۔9شہدا کو خصوصی اعزازات دئیے گئے ، شہدا میں لانس حوالدار عامر شیراز،نائیک عبد الرحمن، لانس نائیک اکرام اللہ،سپاہی عدیل اکبر کو تمغۂ جرات، سپاہی نثار علی کو ستارہ بسالت، حوالدار محمد نوید، نائیک محمد وقار خالد، لانس نائیک دلاور خان،سکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کو تمغہ بسالت دیا گیا۔ سکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کا ایوارڈ ان کے والد اور بیوہ نے وصول کیا۔

واضح رہے کہ پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے افسروں اور جوانوں کو 8 ستارۂ جرات، 5 تمغۂ جرات، 24 ستارۂ بسالت، 45 تمغۂ بسالت، 146 امتیازی اسناد، 259 چیف آف آرمی سٹاف امتیازی اسناد اور ایک کو تمغۂ امتیاز (ملٹری) دیا گیا۔پاک فضائیہ کے 8شیر دل جوانوں کو معرکہ حق کے دوران دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر ستارہ جرات سے نوازا گیا، ستارہ جرات پانے والوں میں ونگ کمانڈر بلال رضا، ونگ کمانڈر حماد ابن مسعود، سکواڈرن لیڈر محمد یوسف خان، سکواڈرن لیڈر اسامہ اشفاق، سکواڈرن لیڈر حسن انیس، سکواڈرن لیڈر طلال حسن، سکواڈرن لیڈر فدا محمد خان، فلائٹ لیفٹیننٹ اشہد عامرشامل ہیں۔کیپٹن علی حسن کو تمغہ جرأت دیا گیا۔ستارہ بسالت پانے والے دیگر افسروں میں میجر جنرل کاشف عبداللہ، میجر جنرل سید جواد طارق، میجر جنرل تجدید ممتاز، کیپٹن حیدر علی، وائس ایڈمرل راجہ رب نواز، ریئر ایڈمرل عبدالمنیب،ریئر ایڈمرل فیصل امین، ریئر ایڈمرل شہزاد حامد، کیپٹن عاطف امین، ایئر وائس مارشل احسان الحق، ایئر کموڈورعطا اللہ زیب، ایئرکموڈور ضیا آفتاب، ایئر کموڈور نعمان علی خان، ایئر کموڈور علی جاوید ہاشمی اور ایئر کموڈور سجاد حیدرشامل ہیں۔تمغہ بسالت پانے والے دیگر افسروں میں بریگیڈیئر ابرار افضل، بریگیڈیئر مبشر عباسی، بریگیڈیئر عفان احتشام، لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس، لیفٹیننٹ کرنل شاہ زیب رفیع، میجر شہریار ساجد، لیفٹیننٹ بلال ندیم، نائیک/صوبیدار محمد عمران، حوالدار محمد فہیم، حوالدار محمد الطاف، حوالدار فلک ناز، حوالدار عامر اقبال،حوالدار رفعت خان، ایس ایس جی لانس نائیک شوکت عباس، ایس ایس جی سپاہی نثار احمد، سپاہی مقصود الرحمان، سپاہی نجم عزیز،سپاہی جابر حسین، کموڈور رائواحمد عمران انور، ایئر کموڈور عدیل شہاب قریشی، ایئر کموڈور فرحان ضیا، ایئر کموڈور فرحان ضیا، جی ڈی پی، ایئر فورس،ائیر کموڈور جہاں زیب برقی، ایئرکموڈر اظہر حسن، انجینئر، ایئر فورس، ایئر کموڈور رانا الیاس حسن، اے ڈی، ایئر فورس، ایئر کموڈور سید محمد کامران عابد، اے ڈی، ایئر فورس، گروپ کیپٹن محمد سلمان، اے ڈی۔۔۔

ایئر فورس، ونگ کمانڈر وجیہہ اللہ میاں،ونگ کمانڈر محمد شفاعت سعید، ونگ کمانڈر ملک رضوان الحق افتخار، ونگ کمانڈر حیدر اعجاز، ونگ کمانڈر جنید اعظم، ونگ کمانڈر اویس نذیر،ونگ کمانڈر جبران راشد، سکواڈرن لیڈر کاشف بشیر، سکواڈرن لیڈر حسن خان، سکواڈرن لیڈر ذیشان، سکواڈرن لیڈر محمد سعد، سکواڈرن لیڈر سعد عارف، سکواڈرن لیڈر عامر غفور، سکواڈرن لیڈر محمد ارقم رئیس اور فلائٹ لیفٹیننٹ محمد نعمان شفیق شامل ہیں۔امتیازی اسناد پانے والوں میں میجر جنرل محمد عرفان، عامر اجمل، مشتاق علی، سلمان معین،میجر جنرل محمد عباس، شاہد عامر افسر، عمران خان بابر، عثمان اقبال،میجر جنرل انتخاب عالم، بریگیڈیئر سجاد سرور، غضنفر اقبال، بریگیڈیئر محمد ارشد، وقار علی، احسن منصور ورک،لیفٹیننٹ کرنل احمد عمر، محمد شہزاد، وقاص منصور، محمد ذکریا،لیفٹیننٹ کرنل انصر، شہباز علی، علی ذیشان، احمد علی،میجر محمد عماد، فرحت علی، نجیب الرحمن، نوید اللہ، کیپٹن محمد فہد ظہیر،کیپٹن محمد تقویم خالد گل، یاسر جمیل، بہادر خان ریاض، محمد احمد،کیپٹن ارحم دیدار، محمد وجاہت یونس، لیفٹیننٹ انس نعیم، نوشیر زمان چیمہ،سیکنڈ لیفٹیننٹ مظہر علی، صوبیدار محمد جاوید، رحمت اللہ،نائب صوبیدار محمد عقیل، حوالدار اسد علی خان، امام علی، سعد اللہ شاہ،حوالدار منیر احمد، مجیب الرحمن، لانس حوالدار مجاہد اعظم، عنایت عزیز،نائیک محمد منہال، سہیل اقبال، لانس نائیک احسن علی، محمد رشید،لانس نائیک محمد جعفر خان، دل فراز حسین، سپاہی آصف علی،سپاہی شرافت اللہ، زاہد حسین، محمد آصف، خبیب حسین، عبد الستار،کموڈور احمد حسین، انور سعید۔۔۔

کیپٹن سید اعجاز حسین شاہ،کیپٹن محمد علی، سہیل احمد راجہ، کامران علی بھٹی، لیفٹیننٹ ولید ارشد،سی ڈبلیو ای اے (او سی) محمد اعجاز، ایئر کموڈور سید نبیل مسعود،ایئر کموڈور عرفان رسول غوری، عبدالغفار بُزدار، مدثر ارشد ملہی،گروپ کیپٹن محمد سلیم رضا، محمد جواد عظیم، ذیشان علی،گروپ کیپٹن امیر حمزہ مہدی، فرحان احمد، عمیر علی، ونگ کمانڈر قاسم خان،ونگ کمانڈر محمد عمیر ریاض، محمد صفیان آزاد، محمد وقاص رشید،ونگ کمانڈر عمر فاروق، محمد فیصل، عمران عاطف، عاصم علی شاہ،سکواڈرن لیڈر عبد الرحمن، زعیم خالد، مسلم رضا، ذیشان محمد،سکواڈرن لیڈر محمد عمیر رضا، شائق اشرف، محمد عمر احمد، مخدوم محمد سمیع،سکواڈرن لیڈر یاسر اکرم، جنید امجد صدیق، مدثر جاوید، عبد الرحمن خان،سکواڈرن لیڈر حسام حسن، عبد الرافع، عدنان اکرم، علی قاسم، محمد منیب،سکواڈرن لیڈر سروش حیدر، سکندر وسیم، حسام اشفاق، اسفندیار اعوان،سکواڈرن لیڈر فیضان الحق راجپوت، نعمان حیدر، محمد عابد، سلیمان اشتیاق ستی،سکواڈرن لیڈر جنید احمد، عطا اللہ صاحبزادہ، ضیاء الرحمن، ندیم انور ندیم،سکواڈرن لیڈر محمد دانش اقبال، مجید شہزاد، محمد اظہر لطیف،سکواڈرن لیڈر رضوان کریم، فلائٹ لیفٹیننٹ محمد سروش، رانا محمد حسن،فلائٹ لیفٹیننٹ محمد عثمان، محمد ضرار ہاشمی، محمد یحییٰ حیدر،فلائٹ لیفٹیننٹ اسامہ خالد، فلائنگ آفیسر تبسم حسین، محمد حسان ناصر،چیف وارنٹ آفیسر اکرم خان، محمد اشرف خان، محمد مجید، شاہد کامران خان،وارنٹ آفیسر محمد اعظم، محمد عدنان، چیف ٹیکنیشن سمیع اللہ، محمد اورنگزیب،چیف ٹیکنیشن سمندر خان، محمد علیم، محمد اشرف، سینئر ٹیکنیشن محمد ایاز،سینئر ٹیکنیشن مبشر جاوید، نجیب سلطان، وسیم، ارشد مبین، اصغر علی،سینئر ٹیکنیشن احسان اللہ، محمد عمران اور کارپورل ٹیکنیشن فاروق احمد شامل ہیں۔جن افسروں اور جوانوں کو چیف آف آرمی سٹاف امتیازی سند سے نوازا گیا ہے ان میں میجر جنرل رانا عرفان شکیل رامے ، میجر جنرل سید علی رضا، بریگیڈیئر طارق خان بلوچ،بریگیڈیئر ساجد محمود بلوچ،بریگیڈیئر مہراج خان، بریگیڈیئر عامر فرید خان، بریگیڈیئر ذکا اللہ، بریگیڈیئر جواد حیدر، بریگیڈیئر سید طلال منصور۔۔۔

بریگیڈیئر ثالث احمد، بریگیڈیئر اسد رئوف،بریگیڈیئر فرحان شاہد خان، بریگیڈیئر علی نواز خان، بریگیڈیئر حارث عزیز انصاری،بریگیڈیئر نعمان رشید خان،کرنل عثمان خالد،کرنل شاہد محمود اختر،کرنل نعمان رحمان خٹک، کرنل خاقان سرور، کرنل نبیل اصغر، لیفٹیننٹ کرنل سید محمد طاہر حمید، لیفٹیننٹ کرنل اسامہ خان،لیفٹیننٹ کرنل محمد افضل ریاض، لیفٹیننٹ کرنل خلدون بن نذیر،لیفٹیننٹ کرنل محمد مہدی،لیفٹیننٹ کرنل عدنان احمد خان،لیفٹیننٹ کرنل بلال شہزاد، لیفٹیننٹ کرنل محمد شہزاد خورشید، لیفٹیننٹ کرنل سید احمد رضا کاظمی،لیفٹیننٹ کرنل محمد بلال، لیفٹیننٹ کرنل محمد عمران،لیفٹیننٹ کرنل محمد یوسف،لیفٹیننٹ کرنل مرزا جہاں تاب خالد، لیفٹیننٹ کرنل ابوبکر مرتضیٰ بٹر،لیفٹیننٹ کرنل محمد رضوان یونس،لیفٹیننٹ کرنل محمد واصف ضیا، لیفٹیننٹ کرنل شاہد حسین، لیفٹیننٹ کرنل محمد علی نواز، لیفٹیننٹ کرنل محمد قمبر رضا، لیفٹیننٹ کرنل نعمان خلیل بلوچ،لیفٹیننٹ کرنل عمیر عزیز بھٹی، لیفٹیننٹ کرنل عقیل زاہد، لیفٹیننٹ کرنل عامر شعیب اختر،لیفٹیننٹ کرنل حمزہ نواز خان،لیفٹیننٹ کرنل محمد اسد خان،میجر عامر ارشاد، میجر عرفان حیدر، میجر طاہر اقبال خٹک، میجر محمد عمر جاوید، میجر فرحان اکبر، میجر مصحف بن علی، میجر محمد عمیر سعید، میجر عبداللہ کامران، میجر عبدالمقتدر خان،میجر شہزیب ابن احمد، میجر محمد اختر، میجر محمد احمر، میجر محمد آکاش ارشد، میجر عمران خان، میجر فیضان احمد،میجر تصور عباس، میجر مامون الٰہی ملک،میجر عبدالقادر، میجر دانیال ریاض صدیقی، میجر محمد حسن خان، میجر محمد علی ضیا، میجر محمد شہریار سلیم، میجر محمد سعد ارشد، میجر علی رضا، میجر تیمور ملک، میجر سید اسامہ حسین بخاری، میجر اسامہ نعیم خان، میجر غلام مصطفی، میجر فہیم عباس، میجر محمد زبیر، میجر حسن بن فیض، میجر محمد عدنان،میجر کامران سلیم، میجر علی رضا،میجر ذوالفقار علی، میجر رانا وسیم اکبر،میجر محمد فہد اقبال، میجر خالد یعقوب، کیپٹن عبداللہ، پنجاب،کیپٹن منیب جمال عامر، کیپٹن محمد اسامہ، پنجاب،کیپٹن محمد مہاد عامر، کیپٹن عمیر حسن،کیپٹن باسط علی، کیپٹن زین زمان،کیپٹن بلال احمد گل، کیپٹن عمیر فیاض خان، کیپٹن محمد انس بن عتیق، کیپٹن تمیم علی خان، کیپٹن عمر وقاص،کیپٹن محراب اسرار،کیپٹن اویس الرحمن،کیپٹن کلیم اللہ،کیپٹن ماہ نور،کیپٹن حیدر اعجاز۔۔۔

لیفٹیننٹ عمران کاشف، لیفٹیننٹ حسیب علی،لیفٹیننٹ ارباز خان خلجی،لیفٹیننٹ وقاص علی،لیفٹیننٹ محمد اویس یاسین،لیفٹیننٹ محمد حذیفہ الطاف،لیفٹیننٹ عبداللہ بن مسعود، پنجاب،لیفٹیننٹ ذوہیب یامین، لیفٹیننٹ ذیشان امتیاز،لیفٹیننٹ مجتبیٰ احمد،لیفٹیننٹ سیف اللہ شاہ،لیفٹیننٹ حذیفہ اکرام،لیفٹیننٹ وقار اسلم، لیفٹیننٹ محمد شمشاد، صوبیدار محمد منیر، صوبیدار ظفر اقبال، صوبیدار صداقت حیات، صوبیدار غلام حسن، صوبیدار فیاض محمد، صوبیدار سومار مل، صوبیدار محمد صادق، صوبیدار محمد سلیم، صوبیدار کریم شاہ، نائیک حوالدار سجاد احمد، نائیک حوالدار اشفاق احمد، نائب صوبیدار فیاض احمد، نائب صوبیدار منیر احمد، نائب صوبیدار اشفاق احمد، نائب صوبیدار رفاقت علی،نائب صوبیدار حامد علی،نائب صوبیدار جاوید اقبال،نائب صوبیدار جمیل میر، نائب صوبیدار اشتیاق عزیز، نائب صوبیدار افتخار حسین، نائب صوبیدار انصر بیگ، حوالدار جنت گل،حوالدار فیروز خان،حوالدار ثاقب اعجاز،حوالدار عمران خان، حوالدار محمد حسنین حیدر، حوالدار محمد تنویر،حوالدار عرب حسین، حوالدار محمد شعیب، حوالدار خالد محمود، حوالدار عبد الرحمن، حوالدار محمد وقار، حوالدار محمد سعید اعوان، حوالدار محمد انور،حوالدار حق نواز بشیر،حوالدار عثمان رشید، حوالدار قاصر محمود، حوالدار حمید احمد، حوالدار فضلِ خدا، حوالدار محمد وقاص، حوالدار محمد فیاض، حوالدار عبد الحلیم، حوالدار عابد علی، حوالدار اسرار حسین، حوالدار حاجی خان، حوالدار محمد پرویز، حوالدار محمد اقبال، حوالدار فیصل محمود، حوالدار شیر افضل، حوالدار محمد شہباز،حوالدار محمد صدیق، حوالدار زبیر احمد، حوالدار حسنین رضا، حوالدار مرزاد خان، میجر لانس حوالدار رفیع اللہ، لانس حوالدار محمد شفیق، لانس حوالدار فیصل محمود، لانس حوالدار زاہد حسین، لانس حوالدار محمد شہباز کیانی۔۔۔

نائیک محمد فراز نذیر، نائیک شیر افضل، نائیک مستنصر حسین، نائیک محمد عمر فاروق، نائیک اصغر علی، نائیک طارق عزیز، نائیک قمر زمان حیدر، نائیک محمد ایوب، نائیک محمد نوید،نائیک محمد وارث، نائیک رائو کامران علی، نائیک احسان اختر، نائیک ممتاز خان، نائیک محمد اعظم، نائیک محمد رضوان، نائیک محمد ادریس، نائیک علی محمد، نائیک نور حسن، نائیک محمد عثمان، نائیک عبید نذیر،نائیک زبیر حسین خان، نائیک اقبال حسین، نائیک پرویز احمد، نائیک سید ابرار حسین شاہ، نائیک عامر شہزاد، نائیک شہباز اختر، لانس نائیک حسنین، لانس نائیک صدام حسین، لانس نائیک محمد غفور، لانس نائیک شعیب خان، لانس نائیک شمس الدین، لانس نائیک کاشف حسین، لانس نائیک عرفان عباس، لانس نائیک احسان اللہ،لانس نائیک محمد حسن، لانس نائیک وقار، لانس نائیک محمد محبوب، لانس نائیک محمد ادریس خان، لانس نائیک جاوید اقبال،سپاہی ندیم عباس، سپاہی منور اقبال، سپاہی محمد امجد، سپاہی در محمد، سپاہی امجد گل، سپاہی شیر خیام، سپاہی سعید عالم، سپاہی محمد بلال، سپاہی پرویز حسین، سپاہی مرزا عدیل آصف بیگ، سپاہی علی عمران، سپاہی وسیم احمد، سپاہی محمد آصف، سپاہی ابرار علی، سپاہی صادق رحمان، سپاہی حیدر علی، سپاہی آصف علی، سپاہی محمد رشید، سپاہی ذیشان، سپاہی محمد شریف، سپاہی شاہد رشید، سپاہی محمد واسع، سپاہی عمر نذیر، سپاہی نواز خان، سپاہی وسیم سجاد، سپاہی محمد ارسلان شہزاد، سپاہی راول اسلم، سپاہی محمد وسیم، سپاہی/ نائیک سید توقیر حسین شاہ، سپاہی/ نائیک محمد وقاص، سپاہی/ نائیک محمد شاہزیب، سپاہی/ نائیک جمیل عزیز، سپاہی/ نائیک عدیل طارق، سپاہی/ نائیک محمد عمر فاروق، سپاہی محمد مقبول، ایم جے ڈی،سپاہی نیاز اللہ، ایم جے ڈی،سپاہی عدنان منظور، سپاہی سبیل اقبال، سپاہی اسد شاہین، ایم جے ڈی،سپاہی محمد کاشف، سپاہی عدنان نور، سپاہی عدیل احمد کیانی، سپاہی محمد فیصل، ڈی ایس آر محراب گل، سپاہی غلام مصطفی، سپاہی محمد عثمان، شامل ہیں۔تمغہ امتیاز (ملٹری)بحریہ کے لیفٹیننٹ کمانڈر خرم ریاض کودیا گیا۔