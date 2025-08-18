صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم خراب:فلائٹ آپریشن متاثر،متعدد پروازیں تاخیر کا شکار

  • پاکستان
اسلام آباد (این این آئی)موسمی خرابی کے باعث اسلام آباد، پشاور، سیالکوٹ کا فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہوا ہے ، متعدد پروازوں کو دیگر ائیر پورٹس پر اتار دیا گیا ہے۔

موسمی خرابی کے باعث گلگت سے اسلام آباد کی 4 پروازیں منسوخ کر دی گئیں جبکہ 51 پروازوں میں تاخیر کا شکار ہوئیں۔دبئی سے سیالکوٹ سمیت ریاض اور مدینہ سے اسلام آباد کی پروازوں کو بھی ملتان اتارا گیا۔ استنبول سے اسلام آباد کی غیر ملکی ائیر لائن کو سیالکوٹ ، دبئی سے پشاور کی قومی ائیر لائن کی پرواز کو اسلام آباد، قومی ائیر لائن کی دبئی سے اسلام آباد کی پرواز کو کراچی لینڈ کرایا گیا۔ اسلام آباد آمد و روانگی کی 22 پروازوں میں ایک تا 8 گھنٹے ، کراچی ائیرپورٹ کی 12 پروازوں میں ایک تا 4 گھنٹے ، لاہور کی 9 پروازوں میں ایک سے 10 گھنٹے تاخیر کا بتایاگیا۔ پشاور، سیالکوٹ، ملتان اور کوئٹہ کی 8 پروازوں میں 8 گھنٹے تک تاخیر بتائی گئی ۔

