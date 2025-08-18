موسم خراب:فلائٹ آپریشن متاثر،متعدد پروازیں تاخیر کا شکار
اسلام آباد (این این آئی)موسمی خرابی کے باعث اسلام آباد، پشاور، سیالکوٹ کا فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہوا ہے ، متعدد پروازوں کو دیگر ائیر پورٹس پر اتار دیا گیا ہے۔
موسمی خرابی کے باعث گلگت سے اسلام آباد کی 4 پروازیں منسوخ کر دی گئیں جبکہ 51 پروازوں میں تاخیر کا شکار ہوئیں۔دبئی سے سیالکوٹ سمیت ریاض اور مدینہ سے اسلام آباد کی پروازوں کو بھی ملتان اتارا گیا۔ استنبول سے اسلام آباد کی غیر ملکی ائیر لائن کو سیالکوٹ ، دبئی سے پشاور کی قومی ائیر لائن کی پرواز کو اسلام آباد، قومی ائیر لائن کی دبئی سے اسلام آباد کی پرواز کو کراچی لینڈ کرایا گیا۔ اسلام آباد آمد و روانگی کی 22 پروازوں میں ایک تا 8 گھنٹے ، کراچی ائیرپورٹ کی 12 پروازوں میں ایک تا 4 گھنٹے ، لاہور کی 9 پروازوں میں ایک سے 10 گھنٹے تاخیر کا بتایاگیا۔ پشاور، سیالکوٹ، ملتان اور کوئٹہ کی 8 پروازوں میں 8 گھنٹے تک تاخیر بتائی گئی ۔