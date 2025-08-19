صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا میں ایمرجنسی نافذ کی جائے

  • پاکستان
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے کہا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں فوری ایمرجنسی نافذ کی جائے ، تاکہ عوام کو بروقت ریلیف فراہم کیا جا سکے۔

انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے عوام بدترین مشکلات اور مصائب سے دوچار ہیں۔ سیلاب متاثرین کو فوری ریلیف، بحالی اور حکومتی تعاون فراہم کیا جائے ، متاثرہ عوام کی مدد کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں، حکومت عوام کی مشکلات کو اولین ترجیح دے اور فوری ریلیف آپریشن شروع کرے ۔ متاثرین کیلئے عارضی شیلٹرز، خوراک، صاف پانی اور ادویات فوری فراہم کی جائیں۔ 

