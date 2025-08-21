مودی کا مقبوضہ کشمیر کے ڈھانچے پر وار، نیا متناز عہ بل زیر غور
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)مودی سرکار کا مقبوضہ جموں و کشمیر کے جمہوری ڈھانچے پر ایک اور وار ، متنازع ری آرگنائزیشن بل غور پر غور شروع کردیا۔۔۔
آرٹیکل 35A کی تنسیخ کے بعد سے کشمیر میں سیاسی ڈھانچہ مسلسل دباؤ کا شکار ، صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی،مودی سرکار کی کشمیریوں کے خلاف، نئی پالیسیوں نے عوامی نمائندگی اور جمہوری اقدار کو شدید خطرے میں ڈال دیا ،مودی کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیرکی قانونی حیثیت پر قانون سازی ، مرکز کے اختیارات میں توسیع کی کوششیں ، ہر نیا قانون مقبوضہ کشمیر کو غلام بنانے کی بی جے پی پالیسی کا حصہ ہے ، بل پاس ہو گیا تو مودی سرکار کے اس اقدام سے کشمیری عوامی مینڈیٹ براہِ راست متاثر ہو گا۔