صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور میں بھی منکی پاکس ،جنرل ہسپتال میں پہلا مریض داخل

  • پاکستان
لاہور میں بھی منکی پاکس ،جنرل ہسپتال میں پہلا مریض داخل

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )لاہور میں بھی منکی پاکس کا خطرہ،جنرل ہسپتال میں منکی پاکس کا پہلا مریض رپورٹ، محکمہ صحت کی ریفرنس لیب میں ٹیسٹ مثبت آگیا، جس کے بعد رحمت علی کو آئسولیشن میں علاج کیلئے رکھا گیا ہے ۔

 48سالہ رحمت علی رواں سال کا پہلا مریض ہے جو پہلے ہی لیور ٹرانسپلانٹ کرا چکا ہے ۔ایم ایس جنرل ہسپتال پروفیسر فریاد کا کہنا ہے کہ لاہور میں منکی پاکس کا آئسولیشن وارڈ صرف جنرل ہسپتال میں ہے ، اس وارڈ میں رحمت علی منکی پاکس کا واحد پازیٹو مریض ہے ورنہ اس سے قبل 17کے قریب آنے والے تمام مریض مشتبہ تھے جنہیں بعد ازاں ڈسچارج کردیا گیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak