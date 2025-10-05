صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی او ٹیلی کمیونیکیشنز کا پاکستان میں اے آئی حب کے قیام کا فیصلہ

  • پاکستان
جی او ٹیلی کمیونیکیشنز کا پاکستان میں اے آئی حب کے قیام کا فیصلہ

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر برائے آ ئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ نے گزشتہ روز ریاض میں جی او ٹیلی کمیونیکیشنز گروپ کا دورہ کیا ،ا س موقع پر انفراسٹرکچر، مصنوعی ذہانت اور ٹیلنٹ ہب کے شعبوں میں تعاون پر تبادلۂ خیال کیاگیا ،جی او ٹیلی کمیونیکیشنز گروپ نے GO AI Hub Pakistan کے قیام کا اعلان کیا، جو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز اور جدید ڈیجیٹل ایپلی کیشنز کے لیے ایک خصوصی مرکز ہوگا۔

 منصوبے کا مقصد سعودی عرب و پاکستان کے مابین مشترکہ ڈیجیٹل سلوشنز کی ترقی کو فروغ دینا ہے ۔ اس مرکز کا اکتوبر 2025 میں باضابطہ طور پر افتتاح کیا جائے گا جس میں دونوں ممالک کے حکام شریک ہوں گے ۔ملاقات میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی توسیع، ڈیٹا سینٹرز کے قیام اور ٹیکنیکل ٹیلنٹ ڈویلپمنٹ سینٹر پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ۔ یحییٰ بن صالح المنصور چیف ایگزیکٹو آفیسر، جی او ٹیلی کمیونیکیشنز گروپ نے کہا کہ شزا فاطمہ خواجہ کی میزبانی پر فخر ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پولیس کی کارروائیاں، 10ملزم گرفتار

قصور، وارداتوں میں لاکھوں روپے زیورات ، موٹر سائیکلیں چھن گئیں

نوعمر لڑکے سے زیادتی کی کوشش ناکام

کار کی ٹکر: بزرگ راہگیر جاں بحق

گرین ٹاؤن:بھائی کی فائرنگ سے بہن شدیدزخمی

نوشہرہ ورکاں:منشیات فروش گرفتار ،2 کلو سے زائد چرس برآ مد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak