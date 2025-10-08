جی ایچ کیو حملہ کیس ،عمران کا عدالت پیش ہونے سے انکار
عمران خان کہہ رہے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں، جیل عملے نے عدالت کو آگاہ کر دیا وزیر اعلیٰ گنڈا پور ، مزمل اسلم اور بہنوں کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملی
اسلام آباد، راولپنڈی (اپنے نامہ نگارسے ، خبرنگار ، مانیٹرنگ ڈیسک )بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں عدالت میں پیش ہونے سے انکار کردیا ۔راولپنڈی کی انسداد دہشتگردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں 9 مئی کیس کی سماعت کی ۔عدالت کی جانب سے 3 مرتبہ عمران خان کو پیش ہونے کا پیغام بھیجا گیا جس پر جیل عملے نے عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے پیش ہونے سے انکار کردیا اور بتایا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔تاہم جج نے دلائل سننے کے بعد سماعت بغیر کسی کارروائی کے 20 اکتوبر تک ملتوی کردی۔ادھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی 6 اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی 1 ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کرتے ہوئے ہدایت کی کہ اگلی سماعت پر بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کیا جائے ،عدالت نے اڈیالہ جیل حکام کو شوکاز نوٹس بھی جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کر لی اور متعلقہ مقدمات میں 28 اکتوبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا ۔
اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی عدالت نے توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستوں پرفریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ اگر پراسیکیوشن کو کیس آگے بڑھانا تھا تو روکا کیوں گیا، جسٹس انعام امین منہاس نے دورانِ سماعت ریمارکس دئیے کہ اگر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کا تعین ضروری ہے ۔جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں اور کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی۔عدالت نے کہا کہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا جائے گا جس میں آئندہ تاریخِ سماعت درج ہوگی۔اسلام آباد ہائیکورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈز نیب کیس میں سزا سنانے والے جج ناصر جاوید رانا کی تعیناتی کو چیلنج کر دیا گیا۔ شہری اسامہ ریاض نے اپنے وکیل ریاض حنیف راہی کے ذریعے درخواست دائر کی ۔اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہرکی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ (ایکس) پر مبینہ غیر قانونی پوسٹس ہٹانے کی درخواست پر بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر فریقین سے دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ۔
علاوہ ازیں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے علی امین گنڈاپور اور وزیر خزانہ مزمل اسلم کو ملاقات کی اجازت نہ ملی ۔ مزمل اسلم گیٹ پانچ پر ایک گھنٹہ تک موجود رہے ۔ملاقات کی کنفرم اجازت نہ ملنے پر وزیر اعلیٰ علی امین نے اڈیالہ جیل آنے کا پروگرام منسوخ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان ، ڈاکٹر عظمٰی ، نورین نیازی سے بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ قبل ازیں اس ناکے پر عوامی اسمبلی کا انعقاد بھی کیا گیا ۔ قبل ازیں عوامی اسمبلی کے لئے سپیکر لگانے کے تنازع پر فیکٹری ناکہ پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکن گتھم گتھا ہوگئے ۔پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کو سپیکر لگانے سے روک دیا۔پی ٹی آئی کارکن مشتعل ہوگئے پولیس کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی۔پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کے سپیکر کا مائیک قبضے میں لے لیا۔بعدازاں سپیکر استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی پر معاملہ رفع دفع کرا دیا گیا۔ادھر پی ٹی آئی کارکنوں اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے بانی کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔