اگلے سال پاکستان کا پہلا ایسٹروناٹ خلا میں جائیگا:احسن اقبال

  • پاکستان
ہمیں ایسے انسان چاہئیں جن کی سوچ ملک کو ٹیکنالوجی میں آگے لیجانے کی ہو مجھے خوشی ہے آج پاکستان کے متعدد سیٹلائیٹ خلا میں گھوم رہے ہیں :خطاب

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر )وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ اگلے سال پاکستان کا پہلا ایسٹروناٹ خلا میں جائے گا، مجھے خوشی ہے آج پاکستان کے متعدد سیٹلائیٹ خلا میں گھوم رہے ہیں،اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا طالبعلموں کو شروع سے کائنات کے مطالعے کی طرف موڑنا چاہئے ، آج دنیا کا ہر ملک خلا میں زیادہ سے زیادہ جگہ بنانے کی دوڑ میں ہے ، ہمیں ایسے انسان چاہئیں جن کی یہ سوچ ہو کہ ہمیں نئی ایجادات کرنی ہیں اور اپنے ملک کو ٹیکنالوجی میں آگے لے کر جانا ہے ،وفاقی وزیر نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اسپیس سائنس کے اندر دلچسپی لیں، اس شعبے میں ہم پیچھے ہیں اور ہمیں اس کمی کو پورا کرنا ہے ۔ 4 سے 10 اکتوبر تک پوری دنیا میں اسپیس ویک منایاجاتا ہے لہذا اس سال تمام صوبوں کو ہدایات دی ہیں کہ وہ اس حوالے سے تقریبات منعقد کریں،احسن اقبال نے کہا ہم پر ایک ذمہ داری ہے جو پوری کرنی ہے ، اسلامی تحقیق کا سنہرہ دور تھا جب مسلمان سائنسدانوں نے سائنسی تحقیق میں دسترس حاصل کی، ہم نے تحقیق کی روایت چھوڑ دی اور دوسروں کے علم پر سروائیو کر رہے ہیں، آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت علم و تحقیق کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی ہے ۔

