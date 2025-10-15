ٹماٹر اور سبزیوں کے نرخ میں اضافہ ، مریم نواز کا اظہار تشویش : انتظامیہ کو فوری اقدامات کی ہدایت
وزیراعلیٰ سے ترکیہ کے سپیکر نعمان کرتلمش اور آذربائیجان کی ملی مجلس کی سپیکرغفاروا کی ملاقات بڑی سڑکوں کی تعمیر، پبلک پرائیویٹ اشتراک کی منظوری ،ٹال پلازوں پر پرچی ختم، ڈیجیٹلائزیشن کا فیصلہ
لاہور(دنیا نیوز،اے پی پی )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کے نرخ میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے ۔وزیراعلیٰ نے حکم دیا سبزیوں کے نرخ کم کرنے اور دستیابی یقینی بنانے کیلئے فوری اقدامات کئے جائیں۔ وزیراعلیٰ نے ہر دکان پرنرخ نامے نمایاں طور پر آویزاں کرانے اور ہر بازار کے داخلی راستے پر بھی ریٹ لسٹ آویزاں کرنے کی ہدایت کی۔ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں پرائس کنٹرول اینڈ کماڈیٹی مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی تنظیم نو سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پرائس کنٹرول اینڈ کماڈیٹی مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے وزیراعلیٰ کو سٹرٹیجک پلان پیش کیا۔ بریفنگ میں بتایا ایپ کے ذریعے سنٹرل ڈیش بورڈ پرسبزیوں کی فراہمی سے متعلق تمام ڈیٹا میسر ہوگا۔ سبزیوں، دالوں کے سٹاک،آمد، نرخ اور دیگر امور سے متعلق تفصیلی ڈیٹا ایپ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جائے گا۔ پرائس مانیٹرنگ اینڈ کنڑول سنٹر پر گندم کی پسائی اور آٹے کی دستیابی کا جائزہ لیا جائے گا۔ سبزی منڈیوں میں ٹرکوں کی ٹریکنگ بھی کی جا سکے گی۔
اجلاس میں پنجاب بھر میں سبزیوں کے لئے بھی یکساں طرز اور ڈیزائن کی ریڑھیاں مہیا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔اجلاس میں نگہبان رمضان پیکیج سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیراعلیٰ نے کہا نرخ میں کمی کے لئے اقدامات کے عوامی سطح پر اثرات نظر آنے چاہئیں۔وزیراعلیٰ مریم نواز سے گرینڈ نیشنل اسمبلی آف ترکیہ کے سپیکر پروفیسر ڈاکٹر نعمان کرتلمش اور آذربائیجان کی ملی مجلس کی سپیکر غفاروا نے ملاقات کی۔وزیراعلیٰ نے ترکیہ اور آذربائیجان کے پارلیمانی وفد کا خیر مقدم کیا اور پنجاب کے عوام کی جانب سے ترکیہ اور آذربائیجان کی قیادت کے لئے خیرسگالی کا پیغام بھی دیااور مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر دونوں ممالک کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز نے بھارتی جارحیت کے دوران پاکستان کی غیر مشروط حمایت کرنے پر ترکیہ اور آذربائیجان کی قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔آذربائیجان اور ترکیہ وفد کے شرکا نے وزیراعلیٰ کی شاندارمیزبانی اور پرتپاک خیر مقدم پر شکریہ ادا کیا۔ملاقات میں تعلیم، صحت، آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔وزیراعلیٰ نے کہا ترکیہ اور آذربائیجان بردار ملک سے بڑھ کر ہیں، سہ ملکی اشتراک کار خوش آئند ہے ۔
ترکیہ اور آذربائیجان ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی فتح دراصل دوست ممالک اور امت مسلمہ کی فتح ہے ۔ ترکیہ اور آذربائیجان کے پارلیمانی وفود کا دورہ باہمی روابط مزید مستحکم بنائے گا۔ترکیہ کے سپیکر پروفیسر ڈاکٹر نعمان کرتلمش نے کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تعلیم سمیت ہر شعبے میں اشتراک کار کے لئے تیار ہیں۔آذربائیجان کی سپیکر صاحبہ غفاروا نے کہا کہ پنجاب بالخصوص لاہور خوبصورت شہر ہے ، دورہ کرنا اچھا لگا۔سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد نے بھی ترکیہ اور آذربائیجان وفود کا خیر مقدم کیا۔علاوہ ازیں وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کے تما م ٹال پلازوں پر پرچی ختم کرنے اور مکمل ڈیجیٹلائزیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔
38 الیکٹرانک ٹال پلازوں پر موٹروے کی طرز پرون ایپ ون سسٹم رائج ہوگا۔ وزیراعلیٰ نے 5 بڑی روڈکی تعمیر ومرمت اور بحالی کے لئے پبلک پرائیویٹ اشتراک کار کی منظوری دے دی۔ پرائیویٹ ادارے سڑکوں کی تعمیرومرمت اور بحالی کے ذمہ دار ہوں گے ۔ پنجاب میں ای ٹینڈرنگ کے ذریعے 40 ارب روپے کی بچت کا نیا ریکارڈ قائم ہوا۔ وزیراعلیٰ نے نئی بننے والے تمام روڈز پر سولر سٹریٹ لائٹس لگانے کا حکم دیا۔ انہوں نے لاہور کی بیوٹی فکیشن پراجیکٹس کی بھی منظوری دی۔ ریلوے سٹیشن، مصری شاہ، داتا دربار، اک موریہ،دوموریہ پل کی بیوٹیفکیشن اور ری ویمپنگ کی جائے گی۔