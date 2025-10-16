سی ایس ایس امتحان: 15602 امیدواروںمیں سے 387کا میاب
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر )فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے سی ایس ایس 2024 کے حتمی نتائج جاری کر دیئے جن کے مطابق 387 امیدواروں نے کوالیفائی کرلیا۔
کل 15 ہزار 602 امیدواروں نے تحریری امتحان میں شرکت کی، 397 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب قرار پائے ۔مجموعی طور پر 387 امیدوار وائیوا کے بعد فائنل کوالیفائی کر گئے ، فائنل کامیاب امیدواروں میں 207 مرد اور 180 خواتین شامل ہیں۔مجموعی کامیابی کی شرح 2.48 فیصد رہی۔ کل 229 کامیاب امیدواروں کی تقرری کی سفارش کی گئی ہے ، سفارش کردہ امیدواروں میں 119 مرد اور 110 خواتین شامل ہیں۔