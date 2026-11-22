جنوبی چین کے ساحل پر آباد جدید صنعتی شہر شینزن‘ جسے محض چار دہائیوں میں ماہی گیروں کی ایک بستی سے عالمی ٹیکنالوجی اور معاشی ترقی کے مرکز میں ڈھلنے کا اعزاز حاصل ہے‘ پچھلے دنوں ایک ایسے غیرمعمولی سفارتی مکالمے کا میزبان بنا جس نے عالمی سیاست کے جمود کو توڑنے کی ایک سنجیدہ کوشش کی۔ جھیل کے کنارے اور سرسبز پہاڑیوں کے دامن میں واقع تاریخی ''کائلن وِلا‘‘ میں جب دنیا کی تین بڑی جوہری اور عسکری طاقتوں یعنی امریکہ‘ چین اور روس کے سربراہان گول میز کے گردبیٹھے تو یہ محض ایک پروٹوکول ملاقات نہیں تھی بلکہ اکیسویں صدی کی جیو پولیٹکل بساط پر نئے اصول طے کرنے کی ایک علامتی کاوش تھی۔ اس تاریخی بیٹھک کے لیے چین کی جانب سے شینزن کا انتخاب بذاتِ خود ایک گہرا سفارتی پیغام رکھتا تھا۔ بیجنگ نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ مستقبل کی عالمی قیادت کا راستہ محض عسکری برتری سے نہیں بلکہ معاشی جدت اور تکنیکی ترقی سے ہو کر گزرتا ہے۔ سہ فریقی ملاقات کے موقع پر سکیورٹی کے انتظامات غیرمعمولی تھے۔ شہر کے چپے چپے پر جدید ترین کیمرہ سرویلنس سسٹم کے ذریعے کڑی نگرانی کی گئی اور فضائی حدود کو مکمل محفوظ بنانے کے لیے ڈرونز سمیت ہر قسم کے اڑنے والے آلات پر عارضی پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ حصار اس بات کا غماز تھا کہ جس وقت مشرقِ وسطیٰ کی آگ‘ یوکرین کی طویل جنگ اور عالمی تجارتی رکاوٹوں نے پوری دنیا کو غیریقینی کیفیت سے دوچار کر رکھا ہے‘ اس وقت ان تین رہنماؤں کی حفاظت اور اس مکالمے کی کامیابی عالمی استحکام کے لیے کس قدر ناگزیر ہے۔
ملاقات کے آغاز پر تینوں صدور نے اسے تاریخی قرار دیا‘ اور اختتام پر واشنگٹن‘ ماسکو اور بیجنگ کی جانب سے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا‘ اسے سفارتی حلقوں میں ''امن اعلامیے‘‘ کا نام دیا گیا۔ اس اعلامیے کا سب سے اہم اور حوصلہ افزا پہلو جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے تینوں طاقتوں کا وہ متفقہ عزم ہے جس میں اس دیرینہ اصول کا اعادہ کیا گیا کہ ''ایٹمی جنگ نہ تو کبھی کوئی ملک جیت سکتا ہے اور نہ ہی اسے کبھی لڑا جانا چاہیے‘‘۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد جس طرح عالمی سطح پر اسلحے کی دوڑ دوبارہ تیز ہوئی ہے اور جوہری ڈاکٹرائن میں تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں‘ اس تناظر میں دنیا کے سب سے بڑے جوہری ذخائر رکھنے والے ان تین ممالک کا یہ مشترکہ اعلامیہ عالمی برادری کے لیے تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں۔ تاہم تجزیاتی زاویے سے دیکھا جائے تو اس ''امن اعلامیے‘‘ میں جتنی اہمیت ان نکات کی ہے جن پر اتفاق ہوا‘ اتنی ہی اہمیت اس خاموشی کی بھی ہے جو سلگتے ہوئے علاقائی تنازعات پر اختیار کی گئی۔ روسی اور چینی حکومتی ذرائع کے مطابق اس سمٹ میں یوکرین کی جنگ اور ایران کے ساتھ جاری مشرقِ وسطیٰ کے بحران پر براہِ راست ایجنڈے کے طور پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ مشترکہ اعلامیہ ان دونوں بڑے تنازعات کے ذکر سے خالی ہے۔ بظاہر یہ ایک سفارتی تضاد محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور رہنما ایک چھت تلے جمع ہوں اور ان کے ایجنڈے میں وہ جنگیں شامل نہ ہوں جنہوں نے عالمی معیشت اور امن کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ لیکن عالمی سفارت کاری کے ماہرین اسے ''سٹرٹیجک کمپارٹمنٹلائزیشن‘‘ یعنی مسائل کو خانوں میں بانٹ کر حل کرنے کی حکمتِ عملی قرار دیتے ہیں۔ تینوں طاقتیں اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اگر وہ فوری طور پر یوکرین یا ایران جیسے پیچیدہ اور متنازع معاملات پر الجھ جاتیں تو شاید سہ فریقی ملاقات کا یہ عمل آغاز ہی میں دم توڑ دیتا‘ لہٰذا انہوں نے پہلے اعتماد سازی کے ان شعبوں کا انتخاب کیا جہاں مفادات کا تصادم کم اور اشتراک کے امکانات زیادہ ہیں۔ انہی مشترکہ مفادات میں سب سے نمایاں عالمی توانائی کی مستحکم فراہمی کا معاملہ ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا عزم اس بات کا اعتراف ہے کہ جغرافیائی کشیدگی اور پابندیوں کی سیاست نے عالمی سپلائی چین کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ روس دنیا میں توانائی کے سب سے بڑے ذخائر کا مالک ہے‘ چین دنیا کا سب سے بڑا صنعتی صارف اور درآمد کنندہ ہے جبکہ امریکہ عالمی توانائی کی منڈیوں اور مالیاتی نظام پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ اگر یہ تینوں طاقتیں توانائی کی منڈیوں کو سیاسی کشمکش سے محفوظ رکھنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں تو اس کے براہِ راست مثبت اثرات ترقی پذیر ممالک کی معیشتوں پر مرتب ہوں گے۔
اس اجلاس کے دوران چین کی جانب سے اقوامِ متحدہ جیسے کثیرالجہتی اداروں میں اصلاحات کا مطالبہ بھی غیرمعمولی توجہ کا مرکز بنا۔ امریکہ‘ روس اور چین تینوں اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان اور ویٹو پاور کے حامل ہیں تاہم بیجنگ کا یہ مطالبہ دراصل ''گلوبل ساؤتھ‘‘ یعنی ترقی پذیر دنیا کی نمائندگی بڑھانے اور مغربی بالادستی پر مبنی عالمی اداروں کے ڈھانچے کو بدلتے ہوئے معاشی حقائق سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش ہے۔ امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی اور عسکری طاقت کا دعویدار ہے‘ اب چین کو اپنے سب سے بڑے معاشی اور تکنیکی حریف کے طور پر دیکھتا ہے جبکہ روس اپنی جوہری صلاحیت اور عسکری طاقت کے بل بوتے پر یک قطبی عالمی نظام کو چیلنج کر رہا ہے۔ شینزن کی بیٹھک نے اس امر پر مہرِ تصدیق ثبت کر دی ہے کہ دنیا اب کسی ایک سپر پاور کے تابع نہیں رہی بلکہ طاقت کے متعدد مراکز پر مبنی نظام کی طرف بڑھ چکی ہے جہاں فیصلے باہمی توازن اور مفاہمت ہی سے ممکن ہیں۔
عالمی طاقتوں کی اس صف بندی اور مکالمے کے تناظر میں جنوبی ایشیا بالخصوص پاکستان کے لیے شینزن کانفرنس کے مضمرات ہمہ جہت ہیں۔ اسلام آباد کے لیے یہ کانفرنس اس لیے غیرمعمولی سفارتی و تزویراتی اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں شریک تینوں بڑی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے گہرے مگر مختلف نوعیت کے مفادات وابستہ ہیں۔ ایک طرف چین ہے جو پاک چین اقتصادی راہداری‘ دفاعی پیداوار اور علاقائی رابطوں کے منصوبوں کے ذریعے پاکستان کا سب سے قریبی اور آزمودہ معاشی شراکت دار ہے۔ دوسری طرف امریکہ ہے جو پاکستان کی برآمدات کی سب سے بڑی منڈی اور اہم تجارتی و سفارتی حلیف ہے۔ تیسری جانب روس ہے جس کے ساتھ پاکستان گزشتہ چند برسوں سے توانائی‘ دفاع اور علاقائی تعاون کے شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ ان بڑی طاقتوں کی باہمی کشمکش میں کسی ایک کیمپ کا حصہ بنے بغیر توازن برقرار رکھے۔ جب واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تناؤ بڑھتا ہے یا امریکہ اور روس کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہوتے ہیں تو پاکستان بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس تناظر میں شینزن سے ابھرنے والا امن اعلامیہ پاکستان کے لیے سفارتی ریلیف ہے۔ اسلام آباد کی دیرینہ خواہش رہی ہے کہ عالمی سیاست نئے سرد جنگ کے بلاکس میں بٹنے کے بجائے بڑی طاقتوں کے باہمی تعاون کی طرف بڑھے تاکہ پاکستان بیک وقت واشنگٹن‘ بیجنگ اور ماسکو کے ساتھ اپنے دوطرفہ تعلقات کو آگے بڑھا سکے۔ شینزن کی گول میز کانفرنس نے دنیا کے تمام پیچیدہ مسائل کا فوری حل تو پیش نہیں کیا لیکن اس نے اس جمود کو ضرور توڑا ہے جو دنیا کو ایک بڑے تصادم کے دہانے پر لے آیا تھا۔ کائلن وِلا سے جاری ہونے والا امن اعلامیہ اس بات کی علامت ہے کہ شدید اختلافات اور مسابقت کے باوجود بڑی طاقتیں بقائے باہمی کے اصول کو مکمل طور پر فراموش کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتیں۔
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