اسلام آباد:انکوائری کمیٹی کو ایس پی عدیل اکبر کی خودکشی کے شواہد نہیں ملے
ایس پی عدیل اکبر کی موت کی وجہ چہرے پر لگنے والی گولی ہی تھی ،پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی وائرلیس آپریٹر، ڈرائیور ، سٹاف، ماہر نفسیات کے بیانات ریکارڈ ، رپورٹ جلد آئی جی کو پیش کی جائیگی
اسلام آباد(دنیا رپورٹ،مانیٹرنگ ڈیسک) اسلام آباد پولیس میں تعینات ایس پی عدیل اکبر کی موت کی انکوائری کمیٹی کو خودکشی کے شواہد نہیں ملے ۔ذرائع نے بتایا کہ اسلام آباد میں ایس پی عدیل اکبر کی موت کی تحقیقات کرنے والی 3 رکنی کمیٹی نے رپورٹ کو حتمی شکل دے دی۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی کو ایس پی عدیل اکبر کی خود کشی کے شواہد نہیں ملے ، جب کہ ایس پی عدیل کی موت کی وجہ چہرے پر لگنے والی گولی ہی تھی۔ایس پی عدیل اکبر کی موت کی تحقیقات کرنے والی 3 رکنی انکوائری کمیٹی کی سربراہی ڈی آئی جی ہارون جوئیہ کررہے تھے ، کمیٹی کو ایس پی عدیل اکبر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی مل گئی۔کمیٹی نے ایس پی کے وائرلیس آپریٹر، ڈرائیور سمیت دیگر سٹاف اور ماہر نفسیات کے بیانات ریکارڈ کئے ، اس دوران انہیں بتایا گیا کہ ایس پی عدیل اکبر نے اپنے ڈاکٹر سے دو مرتبہ رجوع کیا تھا۔انکوائری کمیٹی اپنی رپورٹ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کو پیش کرے گی جو اپنی سفارشات کے ساتھ رپورٹ وزیر داخلہ محسن نقوی کو پیش کریں گے ۔