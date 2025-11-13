بھارت ، افغانستان دہشتگردو ں کے پشت پناہ
لاہور (اے پی پی) وزیر اطلا عات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریگا، دہشت گردوں اور انکے سہولت کاروں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔
بھارت اور افغان رجیم دہشتگردوں کی پشت پناہی کررہے ہیں۔عظمیٰ بخاری نے اسلام آباد کچہری اور وانا میں کیڈٹ کالج پر دہشتگردوں کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اپنے بیا ن میں کہا کہ پنجاب حکومت دہشتگردوں کے حملوں میں شہید ہونے والے شہریوں کے اہلخانہ سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے ۔پاک فوج نے وانا کیڈٹ کالج میں کامیاب ریسکیو آپریشن سے سینکڑوں طلبہ اور اساتذہ کی جانیں بچائیں، پوری قوم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے ۔۔