مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اسکی پھینکی مٹی بھی میزائل بن جاتی ہے،بھارت کیخلاف فتح خدا کی طرف سے ملی:جنگ مسلط کی تو مئی جیسا جواب دینگے:فیلڈ مارشل
شاہ اردن عبداللہ دوم کا دفاعی ادارے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز اور ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ،سید عاصم منیر نے تفصیلی بریفنگ دی پاکستان امن پسند ملک ، بھارت کے خلاف ہمارے سپاہی اللہ کی راہ میں نکلے تھے ، میں اللہ کے حکم کے مطابق فرائض منصبی ادا کرتا ہوں :ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو صدر سے شاہ عبداللہ کی ملاقات ، تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، تعاون کو نئے شعبوں تک توسیع دینے پر اتفاق ،فلسطینی ریاست کے قیام پر زور ،شاہ عبداللہ کو نشانِ پاکستان دیا گیا
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر ، وقائع نگار ،دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک ) فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ جنگ مسلط کرنے والوں کو اُسی طرح جواب دیا جائے گا جیسا مئی میں دیا۔وفاقی دارالحکومت میں اردن کے شاہ دوم کے ظہرانے کے موقع پر ایوان صدر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے پاکستان کو سربلند کیا۔ اُنہوں نے کہا کہ پاکستان من پسند ملک ہے ، اللہ کے حکم اور اُس کے فرمان کے مطابق اپنے فرائض منصبی ادا کرتا ہوں ۔فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ مسلمان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ دشمن پر اس کی پھینکی مٹی کو بھی میزائل بنا دیتا ہے ۔عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان پر جب مئی کے مہینے میں جنگ آئی، پاکستان کے سپاہی اللہ کی راہ میں نکلے تھے ، جنگ میں اللہ تعالی ٰنے پاکستان کو سرخرو کیا۔عاصم منیر نے کہا کہ جس طرح غزوہ احد میں مٹی ڈالنے سے فتح حاصل ہوئی تھی، اس طرح پاکستان کے سپاہیوں نے مقابلہ کیا۔فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ اللہ نے فتح یاب کیا ہے یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے ،اُنہوں نے غزوہ احد سے متعلق بات کی اور قرآنی آیات کا حوالہ دیا۔ادھر صد رآصف علی زرداری کی شاہ عبداللہ دوم سے ایوانِ صدر میں ملاقات ہوئی ۔ملاقات میں خاتونِ اوّل بی بی آصفہ بھٹو زرداری، چیئرمین پی پی پی بلاول بھٹو زرداری اور سینیٹر شیری رحمان بھی موجود تھے ۔
صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور اردن کے دیرینہ، برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ۔صدر آصف علی زرداری اور شاہ عبداللہ دوم نے دوطرفہ تعاون کو نئے شعبوں تک توسیع دینے پر اتفاق کیا ۔صدر زرداری اور اردن کے فرمانروا نے مشرقِ وسطیٰ کی صورتِ حال پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں نے دو ریاستی حل کے تحت آزاد، خودمختار اور قابلِ عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا ۔ڈپٹی وزیراعظم اور وزیرِ خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی و ماحولیاتی رابطہ سینیٹر مصدق ملک، سیکرٹری وزارتِ خارجہ، پاکستان اور اردن کے سفرا بھی اجلاس میں موجود تھے ۔صدر آصف علی زرداری نے شاہ عبداللہ دوم کو نشانِ پاکستان عطا کیا۔شاہِ اردن نے صدر آصف علی زرداری کو \'\'وسامُ النّہضہ المرصّع\'\' (آرڈر آف دی رینیسانس) سے نوازا، جو سربراہانِ مملکت اور معزز شخصیات کو دیا جاتا ہے ۔تقریب میں اعلیٰ سول و عسکری حکام بشمول وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور ایڈمرل نوید اشرف نے بھی شر کت کی ۔ وفاقی کابینہ کے ارکان اور سفرا بھی اس موقع پر موجود تھے ۔دوسری طرف اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم نے پاکستان کے دفاعی ادارے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شاہ عبداللہ دوم کے ہمراہ شہزادی سلمیٰ بنت عبداللہ سمیت سول و عسکری حکام کا اعلیٰ سطح وفد بھی موجود تھا۔
دفاعی ادارے کے دورے کے موقع پر فیلڈ مارشل سیّد عاصم منیر نے اردن کے بادشاہ اور ان کے وفد کا گرمجوشی سے استقبال کیا اور تفصیلی بریفنگ دی جس میں پاکستان کی مقامی دفاعی پیداوار، تکنیکی جدت اور اردن کے ساتھ دوطرفہ دفاعی تعاون کے امکانات پیش کیے گئے ۔بعد ازاں شاہ عبداللہ دوم نے ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینجز کا بھی دورہ کیا، جس میں وزیراعظم شہباز شریف بھی موجود تھے ۔ اس موقع پر آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت نے بھی شرکت کی۔ اردن کے بادشاہ اور دیگر مہمانوں نے فائر کا مشاہدہ کیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق شاہ عبداللہ دوم نے مشترکہ فائر اینڈ مینوور مشق دیکھی، جس میں زمینی، فضائی اور ملٹی ڈومین آپریشنز کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ‘ڈرونز، سپیکٹرم وار فیئر اور مربوط فائر پاور کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔بادشاہ عبداللہ دوم نے مشق میں شرکت کرنے والے جوانوں اور ہوائی عملے کی تربیت، پیشہ ورانہ مہارت اور عملی صلاحیتوں کی بھرپور تعریف کی۔اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہاکہ پاکستان اردن کے بادشاہ اور اردن کے عوام کے لیے گہرا احترام اور محبت رکھتا ہے ، اور یہ دورہ دونوں ممالک کے دیرینہ تعلقات، باہمی اعتماد اور امن و ترقی کے مشترکہ مقصد کی عکاسی کرتا ہے ۔دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان اور اردن کے درمیان مضبوط دفاعی شراکت داری پر زور دیا اور مستقبل میں عسکری تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔اس سے قبل بادشاہ عبداللہ دوم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آرڈر آف دی ملٹری میرٹ آف فرسٹ ڈگری سے نوازا، جس سے اردن اور پاکستان کے درمیان عسکری تعاون کو مضبوط کرنے میں ان کی نمایاں خدمات اور شراکت کو سراہا گیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق بادشاہ عبداللہ دوم کا یہ 2 روزہ دورہ پاکستان اور اردن کے درمیان تاریخی بھائی چارے اور دوستی کے مضبوط تعلقات کی عکاسی ہے ۔