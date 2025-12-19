9 مئی :جی او آر گیٹ حملہ کیس ، آج فیصلہ سنائے جانیکا امکان
41 گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل ، 33ملزموں کے حتمی بیانات قلمبند ملزموں میں یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری ، عمر سرفراز ودیگر شامل
لاہور (کورٹ رپورٹر )کوٹ لکھپت جیل میں 9 مئی کلب چوک جی او آر گیٹ حملہ کیس کا ٹرائل مکمل ہو گیا، کوٹ لکھپت جیل میں ہونے والی سماعت کے دوران ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت تمام 33 ملزموں نے اپنے حتمی بیانات قلمبند کرا دئیے ۔ عدالت کی جانب سے آج 19دسمبر کو مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے ۔انسدادِ دہشت گردی عدالت لاہور کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں نو مئی کو کلب چوک جی او آر گیٹ پر حملے سے متعلق کیس کی سماعت کی۔مقدمے میں پراسیکیوشن کے تمام 41 گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل ہو چکی ہے ، جس کے بعد عدالت نے ملزموں کے وکلاء کو ہدایت کی ہے کہ وہ آج حتمی دلائل مکمل کریں۔ مقدمے میں نامزد ملزموں میں یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری ، عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر شامل ہیں جبکہ ٹرائل کے دوران چار ملزموں کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے ۔