صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی حالات میں بظاہر بہتری دکھائی نہیں دے رہی:شاہد خاقان

  • پاکستان
ملکی حالات میں بظاہر بہتری دکھائی نہیں دے رہی:شاہد خاقان

بانی پی ٹی آئی کے جیسی سزائیں ماضی میں بھی دی گئیں، تاریخ قبول کرتی نہ قانون حکومت اپوزیشن سب مل کر بیٹھیں، ملکی ترقی کا راستہ ڈھونڈیں:تقریب سے خطاب

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) سابق وزیراعظم و مرکزی کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی نے کہا ملکی حالات میں بظاہر بہتری دکھائی نہیں دے رہی، اس میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہو گا، بانی پی ٹی آئی کے جیسی سزائیں ماضی میں بھی دی گئیں، ایسی سزاؤں کو تاریخ قبول کرتی ہے اور نہ ہی قانون، حکومت اپوزیشن سب مل کر بیٹھیں، راستہ ڈھونڈیں کہ ملک کو کیسے ترقی دی جائے ، قوم کی ترقی اور نوجوان نسل کے روشن مستقبل کیلئے معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی نے عوام پاکستان پارٹی کی مسیحی برادری کے کرسمس تہوار کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ملک کی سیاست میں سب نے مل کر آگے بڑھنا ہے ۔ ہم نفاق  دور کرنے والوں میں سے ہیں۔ ملک اور عوام کے مسائل حل کرنے کیلئے میدان عمل میں آئے ہیں۔ معیشت مضبوط ہوگی تو روزگار ملے گا اور وسائل عوام کی دہلیز پر میسر ہو سکیں گے ۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا وزیراعظم اور سیاست دانوں کو بھی سزائیں ملیں، ایسی سزائیں دے دی جاتی ہیں اور بعد میں پتہ لگتا ہے یہ سزائیں غلط دی گئیں، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی کی سزا ہوئی، 50 سال گزر گئے ، آج تک وہ فیصلہ متنازعہ ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بلڈ پریشر کے مریضوں کیلئے ماؤتھ واش انتہائی خطرناک

بجلی کی بندش، نے ڈرائیور لیس ٹیکسیوں کو الجھا دیا

ناسا کی گاڑی مریخ پر میلوں سفر کا ریکارڈ توڑنے کے قریب

دنیا کے ’’بلند ترین کوڑے دان ‘‘ کی صفائی کی تیاری

چلینجز کا مقابلہ کرنے میں گالیاں بکنا مفید قرار،نئی تحقیق

چینی کمپنی نے ملازمین کو کروڑوں کے فلیٹ تحفے میں دیدئیے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak