کیا سزا یافتہ شخص کو احتجاج کے ذریعے رہا کرایا جاسکتا ؟ ، کنڈی
بشریٰ بی بی کیسے غیر سیاسی ہوسکتی ہیں؟ ڈی چوک ریلی میں کون تھا؟ آفریدی کو دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی حمایت کرنی چاہیے ،گفتگو
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی سزا یافتہ ہیں، کیا کسی بھی سزا یافتہ شخص کو احتجاج کے ذریعے رہا کرایا جاسکتا ہے ؟ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے سوال اٹھایا کہ بشریٰ بی بی کیسے غیر سیاسی ہوسکتی ہیں؟ ڈی چوک ریلی میں کون تھا؟ کیا وہ خیبر پختونخوا کے ٹھیکوں میں ملوث نہیں تھیں؟ امن و امان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن کی حمایت کرنی چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ جب صوبے میں امن ہوگا تو سرمایہ کاری آئے گی اور معاشی سرگرمیاں بھی فروغ پائیں گی۔