کرشنگ کے مہینے میں بھی چینی کی درآمد جاری رہی:ادارہ شماریات
اسلام آباد(این این آئی)وفاقی حکومت نے کرشنگ کے مہینے نومبر میں مزید 76ہزار 752 میٹرک ٹن چینی درآمد کر لی۔
ادارہ شماریات کے مطابق مالی سال کے 5 ماہ میں مجموعی طور پر 3لاکھ8ہزار142ٹن چینی درآمد کی گئی، نومبر میں 12ارب6کروڑ 60 لاکھ روپے کی76 ہزار 752 ٹن چینی درآمدکی گئی۔اس سے قبل جولائی تا نومبر 3 لاکھ 8 ہزار 142 ٹن چینی درآمد کی گئی تھی، 5 ماہ میں مجموعی طور 49 ارب4کروڑ 20 لاکھ روپے کی چینی درآمد کی گئی۔وفاقی کابینہ نے 4 جولائی کو 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دی تھی۔پاکستان شوگرملز ایسوسی ایشن نے چینی درآمدکرنے کے حکومتی فیصلے کی مخالفت کی تھی، چینی سرکاری سطح پرٹی سی پی کے ذریعے درآمد کرنیکافیصلہ ہوا تھا، وفاقی حکومت کی جانب سے چینی کی درآمد پرٹیکسز سے استثنیٰ بھی دیا گیا۔