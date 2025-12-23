صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس حملہ کیس :پی ٹی آئی رہنما اکرم عثمان کی ضمانت منظور

پولیس حملہ کیس :پی ٹی آئی رہنما اکرم عثمان کی ضمانت منظور

لاہور(کورٹ رپورٹر)انسداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے زمان پارک میں اسلام آباد پولیس پر حملے کے مقدمہ میں پی ٹی آئی رہنما میاں اکرم عثمان کی رہائی کیلئے درخواست ضمانت منظور کرلی۔

انسداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے زمان پارک میں اسلام آباد پولیس پر حملے کے مقدمہ میں پی ٹی آئی رہنما میاں اکرم عثمان کی رہائی کیلئے درخواست ضمانت منظور کرلی، عدالت نے رہائی کیلئے  دو لاکھ کے ضمانتی مچلکے داخل کرانے کا حکم دیا، سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیئے۔

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس
