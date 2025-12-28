اسرائیلی اقدامات صومالیہ میں امن کیلئے خطرہ، عالمی برادری کردار اد اکرے: پاکستان
صومالیہ کی خودمختاری، وحدت علاقائی سالمیت ، فلسطینی عوام کی جدوجہد کیلئے غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا عزم یمن میں امن کیلئے سعودی کوششوں کی حمایت ،فریقین یکطرفہ اقدام سے گریز ، مذاکرات کریں ، ترجمان دفتر خارجہ
اسلام آباد (اے پی پی، مانیٹرنگ ڈیسک ) پاکستان نے صومالیہ کی خودمختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے صومالیہ کے نام نہاد علاقے صومالی لینڈ کی آزادی کو تسلیم کرنے کا اعلان بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے غیر قانونی اور اشتعال انگیز اقدامات نہ صرف برادر ملک صومالیہ کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں بلکہ پورے خطے کے امن و سلامتی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔
عالمی برادری اس طرح کے اقدامات کو مسترد کرے اور خطے میں امن و استحکام کی جاری کوششوں کو نقصان پہنچانے سے اسرائیل کو روکنے کے لیے موثر کردار ادا کرے ، پاکستان وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی خودمختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے اور ملک میں پائیدار امن و استحکام کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔جاری بیان میں دوٹوک الفاظ میں اعادہ کیا کہ پاکستان فلسطینیوں کو کسی بھی صورت ان کی سرزمین سے جبری بے دخل کرنے کے کسی بھی اقدام کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور فلسطینی عوام کی حقِ خودارادیت کی منصفانہ جدوجہد کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔
ایک اور بیان میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے یمن میں حالیہ پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، پاکستان جمہوریہ یمن میں امن اور استحکام یقینی بنانے کے لئے پاکستان مملکتِ سعودی عرب کی طرف سے کی جانے والی سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے اس ضمن میں متحدہ عرب امارات کی کاوشوں کو بھی سراہتا ہے ۔ ہم یمن کی وحدت اور علاقائی سالمیت کے احترام کی ضرورت پر زور دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یمنی فریقین ایسے کسی بھی یکطرفہ اقدام سے گریز کریں گے جو صورتِ حال میں مزید کشیدگی کا باعث بنے ۔ ترجمان نے کہا کہ ہم تمام یمنی فریقوں سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ باہمی اتفاق شدہ نکات کی بنیاد پر جامع اور مذاکراتی سیاسی حل کی جانب تعمیری اور خلوصِ نیت سے پیش قدمی کریں۔