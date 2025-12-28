بینظیر کی جمہوریت، عوامی حقوق کیلئے جدوجہد بے مثال ، وزیراعظم
پاکستان کو ایک پرامن، ترقی پسند اور جمہوری ریاست بنانے کیلئے قابلِ قدر اقدام کئے رواداری، برداشت، قانون کی حکمرانی اور عوامی فلاح کے اس سفر کو آگے بڑھائیں گے
اسلام آباد(دنیا نیوز)وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کی عظیم بیٹی، سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو نے جمہوریت، عوامی حقوق اور وفاق پاکستان کے استحکام کے لیے بے مثال جدوجہد کی۔وزیراعظم شہباز شریف نے برسی کے موقع پر کہا کہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت میں رواداری اور ہم آہنگی جیسی مثبت اقدار کی حوصلہ افزائی کی، بینظیر بھٹو نے سیاسی عمل میں رواداری کو فروغ دیا جو لائق تحسین ہے، ملک و قوم کے لیے بینظیر بھٹو کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو کی سیاسی میراث میں جذبہ حب الوطنی نمایاں ہے ، بینظیر بھٹو نے خواتین کے کردار کو مضبوط بنانے ، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور پاکستان کو ایک پرامن، ترقی پسند اور جمہوری ریاست بنانے کے لیے قابلِ قدر اقدامات کیے ، ان کی قربانیاں اور خدمات قوم کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔وزیراعظم نے کہا کہ آج کے دن ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں رواداری، برداشت، قانون کی حکمرانی اور عوامی فلاح کے سفر کو آگے بڑھایا جائے گا، جس کے لیے بینظیر بھٹو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بینظیر بھٹو شہید کو جوارِ رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہلِ خانہ اور چاہنے والوں کو صبرِ جمیل دے۔