اسلام آباد میں سرچ آپریشن 21 مشکوک افراد تھانے بند

  • پاکستان
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے تھانہ سمبل اور تھانہ شہزاد ٹاون کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 168 افراد،129 گھروں، 29 دکانوں، 74 موٹر سائیکلوں اور25 گا ڑ یو ں کو چیک کیا۔۔۔

 جبکہ جانچ پڑتال کے لئے چھ افغانیو ں سمیت 21 مشکوک افرادکوتھانوں میں منتقل کیا گیا۔ اس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 

