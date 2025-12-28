اسلام آباد میں سرچ آپریشن 21 مشکوک افراد تھانے بند
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے تھانہ سمبل اور تھانہ شہزاد ٹاون کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 168 افراد،129 گھروں، 29 دکانوں، 74 موٹر سائیکلوں اور25 گا ڑ یو ں کو چیک کیا۔۔۔
جبکہ جانچ پڑتال کے لئے چھ افغانیو ں سمیت 21 مشکوک افرادکوتھانوں میں منتقل کیا گیا۔ اس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔