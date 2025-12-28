تحفظ ملکیت ایکٹ کو فوری واپس لیا جائے : پاکستان بار کونسل
وکلا لاہور ہائیکورٹ کیساتھ کھڑے ، عدلیہ کے وقار پر کمپرومائز کی اجازت نہیں دینگے ایکٹ غیر آئینی ہونے کیساتھ قانون شہادت سمیت قوانین کے بر خلاف :اعلامیہ
اسلام آباد(دنیا نیوز)پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس وائس چیئرمین چودھری طاہر نصر اللہ وڑائچ کی زیر صدارت ہوا ،جس میں پاکستان بار کونسل نے متفقہ طور پر پنجاب تحفظ ملکیت ایکٹ 2025 کو مسترد کردیا ۔اعلامیہ میں کہاگیا کہ قانون کے ذریعے ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹیوں کو جائیداد تنازعات کے حل کا اختیار دیا گیا ، یہ ایکٹ غیر آئینی و غیر قانونی ہونے کے ساتھ قانون شہادت سمیت متعدد قوانین کے بر خلاف ہے ،پاکستان بار کونسل نے چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کے بروقت احکامات جاری کرنے کو سراہا، حکومت پنجاب نے عدالتی حکم کے بعد چیف جسٹس لاہور کی ٹرولنگ اور پراپیگنڈاکیا ،پاکستان بار کونسل نے پنجاب حکومت کے رویہ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا، اعلامیہ میں مزیدکہاگیا کہ عدلیہ کے پاس قانون کی تشریح کا اختیار ہے ،پنجاب حکومت قانونی لینڈ مافیا کی غیر قانونی خواہشات پر عمل کرنے سے باز رہے ،تحفظ ملکیت ایکٹ کو فوری طور پر واپس لیا جائے ،وکلا لاہور ہائیکورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ،کسی کو بھی عدلیہ کے وقار پر کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ۔