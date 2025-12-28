صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2025بھارت کی ناکامیوں کا سال، مودی عالمی سطح پر تنہا

  • پاکستان
2025بھارت کی ناکامیوں کا سال، مودی عالمی سطح پر تنہا

جنگ میں عبرتناک شکست ،پاک سعودی دفاعی معاہد ہ بھارت کیلئے بڑا دھچکا ٹیرف، روسی تیل پر پابند یوں نے بھارت کو محدود کردار تک سمیٹ دیا ،رپورٹ

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) 2025 بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامیوں اور ہزیمت کا سال قرار دیدیا گیا، بھارتی اخبار نے ملکی خارجہ پالیسی کو توقعات پر پورا نہ اترنے  پر وعدوں کے بکھرنے کا سال قرار دیا، اخبار کے مطابق علامتی سفارت کاری، ذاتی تعلقات اور بیانیہ سازی حقیقی معاشی، عسکری اور سفارتی طاقت کا نعم البدل ثابت نہ ہو سکی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت نے ناصرف خود سے بلکہ شراکت داروں سے ایسے وعدے کئے جن پر عملدرآمد کے لئے اس کے پاس اثرو رسوخ اور قوت موجود نہیں تھی ۔اخبار نے لکھا کہ 2025 بھارت کے لئے اس صدی کا مشکل ترین سال ثابت ہوا، 25 فیصد ٹیرف، روسی تیل پر اضافی پابندیاں اور H-1B ویزا قدغنوں کا سامنا رہا، 2017 کے مقابلے میں 2025 کی امریکی نیشنل سکیورٹی سٹر ٹیجی میں بھارت کو محدود کردار تک سمیٹ دیا گیا۔

دی ہندو کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین اور روس کے حوالے سے تمام تراعلیٰ سطح ملاقاتوں کے باوجود لائن آف ایکچول کنٹرول پر کوئی ٹھوس سکیورٹی پیشرفت نہیں ہوسکی، امریکی دباؤ کے نتیجے میں بھارت کو روسی تیل کے معاملے پر اپنے مؤقف سے پیچھے ہٹنا پڑا۔اخبار دی ہندو نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو سنگین سکیورٹی ناکامی قرار دیتے ہوئے پہلگام حملے کے بعد بھارتی عسکری کارروائیوں کو سفارتی سطح پر عالمی حمایت نہ ملنے کا اعتراف بھی کیا ۔بھارتی اخبار نے لکھا کہ بھارتی کارروائی کے بعد طیاروں کے نقصانات پر خاموشی نے بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جبکہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان باہمی دفاعی معاہدے کا اعلان بھارت کے لئے ایک اضافی دھچکا تھا،بھارتی تجزیہ کار اب پاکستان کی قیادت کو سخت گیر اور منظم صلاحیت رکھنے والی ماننے لگے ہیں، بھارت اور بنگلادیش کے تعلقات اب تک کی سب سے کشیدہ سطح پر پہنچ چکے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قائداعظم ’ ’بنگلہ دیش‘‘ میں
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شبِ نیا سال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
حسینہ واجد کا انتقام
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (3)
عمران یعقوب خان
رشید صافی
منصب کا لحاظ
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بنگلہ دیش میں ایک اور 71ء دہرانے کی سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak