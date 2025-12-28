صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

124 ویں مڈشپ،32ویں کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ

بحرین کے ریئرایڈمرل نے پریڈ کا معائنہ کیا اور کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا کیڈٹس بہترین صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں، ریئرایڈمرل محمداحمدابراہیم

کراچی (دنیا نیوز)پاکستان نیول اکیڈمی میں 124 ویں مڈشپ مین اور 32ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔کمانڈررائل بحرین نیول فورس ریئرایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی تھے ، چیف آف دی نیول اسٹاف  ایڈمرل نوید اشرف نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔پریڈ کے دوران کیڈٹس نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو سلامی دی جبکہ بحرین کے ریئرایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی نے پریڈ کا معائنہ کیا۔

اس موقع پر مہمان خصوصی رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا۔پاکستان سے آفیسرکیڈٹ عمرمختارکوچیف آف دی نیول اسٹاف گولڈ میڈل دیا گیا،عراق سے آفیسر کیڈٹ الذھبی فہد حسام فرید کو چیف آف دی نیول اسٹاف گولڈ میڈل دیا گیا۔مڈشپ مین شہاب احمد کو اکیڈمی ڈرک دی گئی، مڈشپ مین محمدعزیرعباس کومجموعی طورپربہترین کارکردگی پراعزازی شمشیرسے نوازا گیا۔کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور ضیا الرحمن نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان نیول اکیڈمی قابل فخر ادارہ ہے۔

کمانڈررائل بحرین نیول فورس ریئرایڈمرل محمداحمدابراہیم آل بن علی نے پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس پروقار تقریب میں مدعو کرنے پر پاک بحریہ کے سربراہ کا شکرگزار ہوں، پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، اسلامی اخوت کے رشتے میں بندھے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ میں بھی پاکستان نیول اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوں، کیڈٹس کیلئے امکانات کی ایک دنیا ہے ، کیڈٹس اپنی بہترین صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں، بحرین پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے ۔کمانڈر رائل بحرین نیول فورس نے کہا کہ پاکستان نیول اکیڈمی بہترین پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتی ہے ، دوسرے ممالک کے کیڈٹس کو تربیت فراہم کرنے کے لیے پاکستان نیول اکیڈمی کا کردار قابل فخر ہے ، پاک بحرین دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔اس موقع پر پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس سے حلف لیا گیا۔

