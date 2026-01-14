دشمن کی نفسیاتی جنگ کا موثر جواب عوامی شعور،حقائق وسچائی پر مبنی قومی بیانیہ:فوجی ترجمان
قومی سلامتی کے معاملات میں یکسوئی اور مضبوط بیانیے پر اتفاق وقت کی ضرورت:لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف ڈی جی آئی ایس پی آرسے قومی پیغام امن کمیٹی کی ملاقات،خوارج، ٹی ٹی پی ، ٹی ٹی اے ،داخلی سلامتی پرگفتگو
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)فوجی ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ دشمن کی نفسیاتی جنگ کا موثر جواب عوامی شعور، حقائق اور سچائی پر مبنی قومی بیانیہ ہے ، جو ایک فیصلہ کن ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے ، قومی سلامتی کے معاملات میں یکسوئی اور ایک مضبوط، سچائی پر مبنی بیانیے پر اتفاقِ رائے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو میں قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد نے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف سے ملاقات کی، جس میں قومی سلامتی، داخلی استحکام اور ریاستی بیانیے کے فروغ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ملاقات میں قومی پیغام امن کمیٹی نے پاک افواج سے غیرمتزلزل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قومی بیانیے کے فروغ کیلئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وفد نے ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کو ناگزیر قرار دیا اور فتنہ الخوارج، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے سمیت تمام دہشت گرد تنظیموں کی واضح اور دوٹوک الفاظ میں مذمت کی۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے مطابق دہشت گردی کا کوئی مذہبی، اخلاقی یا انسانی جواز نہیں ہو سکتا۔ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اس موقع پر کہا کہ قومی سلامتی کے معاملات میں یکسوئی اور ایک مضبوط، سچائی پر مبنی بیانیے پر اتفاقِ رائے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ۔
انہوں نے کہا کہ فتنہ الخوارج، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے تناظر میں داخلی سلامتی کے چیلنجز پر جامع گفتگو ہوئی اور دونوں فریقین کے مشترکہ موقف کو مزید تقویت ملی ہے ۔ملاقات کے دوران کشمیر اور غزہ کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف کی توثیق کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ مظلوم اقوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت پاکستان کی دیرینہ اخلاقی ذمہ داری ہے ۔قومی پیغام امن کمیٹی نے اعلان کیا کہ منبر و محراب کے ذریعے اتحادِ امت، سماجی ہم آہنگی اور آئینی برابری کے پیغام کو ملک گیر سطح پر پھیلایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نفرت انگیزی، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دشمن کی نفسیاتی جنگ کا موثر جواب عوامی شعور، حقائق اور سچائی پر مبنی قومی بیانیہ ہے ، جو ایک فیصلہ کن ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے ۔ قومی پیغام امن کمیٹی نے تجویز دی کہ ریاستی بیانیے کی ترویج کے لیے مساجد، مدارس اور جامعات میں آگاہی اور رہنمائی کی نشستوں میں اضافہ کیا جائے ۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے ملاقات کو غیر معمولی طور پر مفید قرار دیتے ہوئے اعتماد سازی اور عملی تعاون کے نئے راستوں پر پیش رفت کی امید ظاہر کی۔