پیرمسعود چشتی وائس چیئرمین پاکستان بار منتخب،منیرملک بلامقابلہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بن گئے

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر )پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے عہدوں پر احسن بھون گروپ نے کامیابی حاصل کرلی۔وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کی ایک سال کی مدت کیلئے الیکشن منعقد ہوا۔

 جس میں پاکستان بار کے کل23ممبران نے شرکت کی ، احسن بھون گروپ کے پیر مسعود چشتی 15ووٹ لے کر وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل منتخب ہوئے جبکہ حامد خان گروپ کے قاضی ارشد صرف 8ووٹ حاصل کرسکے جبکہ احسن بھون گروپ کے منیر ملک بلا مقابلہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل منتخب ہوئے ۔ اٹارنی جنرل نے الیکشن کمیشن کے فرائض سر انجام دئیے جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ،احسن بھون ، طاہر نصراللہ وڑائچ ،عامر سعید راں اور دیگر نے ووٹ کاسٹ کئے ۔

