صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریڈ 20ترقی کورس کیلئے 30افسران کی اضافی نامزدگی ،10کی منسوخ

  • پاکستان
گریڈ 20ترقی کورس کیلئے 30افسران کی اضافی نامزدگی ،10کی منسوخ

کورس 19جنوری سے 8مئی 2026تک لاہور، کراچی، پشاور اور اسلام آباد میں ہوگا

اسلام آباد (ایس ایم زمان)اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے گریڈ 20میں ترقی کے لیے لازمی سینئر مینجمنٹ کورس کیلئے 30افسران کی اضافی نامزدگی ،10کی منسوخ اور6کے تربیتی مراکز تبدیل کر دئیے ۔سینئر مینجمنٹ کورس میں گریڈ 19 کے افسران شریک ہوں گے جن میں ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا، ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب عمر شیر اور ڈپٹی سیکرٹری داخلہ سید عبدالمنان شامل ہیں۔نوٹیفکیشن کے مطابق یہ سینئر مینجمنٹ کورس 19 جنوری سے 8 مئی 2026 تک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن (نیپا) لاہور، کراچی، پشاور اور اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak