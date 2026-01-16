سپریم کورٹ کے مستعفی جج منصور علی شاہ نے دوبارہ وکالت شروع کر دی
لاہور(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ کے مستعفی جج منصور علی شاہ نے دوبارہ وکالت شروع کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں سپریم کورٹ کے سابق جج منصور علی شاہ نے کہا استعفے کے بعد دوبارہ لیگل پریکٹس شروع کر دی ہے۔
میرا کام اب بین الاقوامی اور گھریلو ثالثی اور سٹریٹجک قانونی مشاورت پر توجہ مرکوز کرنا ہے، فی الحال لمز میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہا ہوں،منصور علی شاہ نے کہا 2026 میں یلے لا سکول اور 2027 میں پینسلوانیا کیری لا سکول میں تدریسی ذمہ داریاں سنبھالوں گا، تاہم بطور ثالث اور میڈی ایٹر تقرری کیلئے دستیاب ہوں۔انہوں نے واضح کیا کہ ان کی قانون کی بالادستی، آئین، دیانتداری اور شفافیت سے وابستگی برقرار رہے گی۔