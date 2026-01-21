پرویز الٰہی کی حاضری معافی کی درخواست منظور
لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور کی سپیشل سینٹرل عدالت نے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں سابق وزیراعلیٰ پنجاب پرویز الٰہی سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے پرویز الٰہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرلی ۔
لاہور کے سپیشل سینٹرل عدالت کے ڈیوٹی جج نوید احمد نے منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت کی۔ دوران سماعت پرویز الٰہی کے وکیل عامر سعید راں نے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی اور موقف اختیار کیا کہ پرویزالٰہی کی طبیعت ناساز ہے ، ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے ۔عدالت نے سماعت 26 مارچ تک ملتوی کردی۔