صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرویز الٰہی کی حاضری معافی کی درخواست منظور

  • پاکستان
پرویز الٰہی کی حاضری معافی کی درخواست منظور

لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور کی سپیشل سینٹرل عدالت نے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں سابق وزیراعلیٰ پنجاب پرویز الٰہی سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے پرویز الٰہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرلی ۔

لاہور کے سپیشل سینٹرل عدالت کے ڈیوٹی جج نوید احمد نے منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت کی۔ دوران سماعت پرویز الٰہی کے وکیل عامر سعید راں نے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی اور موقف اختیار کیا کہ پرویزالٰہی کی طبیعت ناساز ہے ، ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے ۔عدالت نے سماعت 26 مارچ تک ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکاروں کا پیسہ کھانے والے آج کامیاب پروڈیوسرز:فضیلہ قاضی

ایما واٹسن برٹش ڈائیورسٹی ایوارڈز کے لیے نامزد

سلینا گومز کی میک اپ کے بغیر سیلفی سوشل میڈیا پر وائرل

اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ غیر معمولی حادثے کا شکار

فیصل رحمان کے بدلے ہوئے انداز نے مداحوں کی توجہ حاصل کرلی

معروف اطالوی فیشن ڈیزائنر ویلنٹینو گاراوانی چل بسے

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak