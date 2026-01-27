صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداددہشتگردی ججزکی سکیورٹی کیلئے نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ

  • پاکستان
انسداددہشتگردی ججزکی سکیورٹی کیلئے نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ

آئی جی پنجاب نے 24کروڑ روپے کی سمری وزیراعلیٰ مریم نواز کو ارسال کردی

لاہور (محمد اشفاق سے )آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے انسدادِ دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں کے ججز کی سکیورٹی کیلئے نئی لگژری اور بلٹ پروف گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا، جس کیلئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو تقریباً 24 کروڑ روپے کی سمری ارسال کر دی گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق انسدادِ دہشت گردی عدالتوں کے ججز کیلئے 11 نئی گاڑیوں کی خریداری کی جائے گی ، ان گاڑیوں کی خریداری پر 14 کروڑ روپے سے زائد رقم درکار ہوگی جبکہ گاڑیوں کو بلٹ پروف بنانے کیلئے 9 کروڑ روپے سے زائد کی رقم مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے ۔ مراسلے کے مطابق ڈی آئی جی پولیس سکیورٹی ڈویژن لاہور جوڈیشری کی سکیورٹی کے فوکل پرسن ہیں جبکہ واضح کیا گیا ہے کہ ملک کے عدالتی نظام کو سکیورٹی خدشات لاحق ہیں اور ان خدشات سے متعلق مراسلہ بھی سمری کے ساتھ لف کیا گیا ہے ، پنجاب پولیس نے نئی گاڑیوں کی خریداری کیلئے سپلیمنٹری گرانٹ فراہم کرنے کی درخواست کی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکو ، چور عوام کولاکھوں کا نقصان پہنچا کر حسب روایت فرار

لاہور: 3جگہ آتشزدگی ،46سالہ خاتون جھلس کر جاں بحق

پشین :پولیس مقابلہ ،3بھائیوں سمیت 5ملزم مارے گئے

چاغی میں ٹریفک حادثہ 7 افراد جاں بحق

لاہور سمیت کئی شہروں میں کریک ڈاؤن،ہزاروں پتنگیں برآمد ،256ملزم گرفتار

دومقامات سے 3منشیات فروش گرفتار ،شراب،چرس برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak